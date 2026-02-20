Mbappé le saca al PSG hasta el último céntimo

El acuerdo entre el Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs puso fin a la guerra entre Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, el conflicto entre el PSG y Mbappé está lejos de enterrarse, aunque la solución pasa por la victoria económica del jugador galo sobre su exequipo. De acuerdo con la información avanzada por L'Equipe, el club parisino ha pagado cuatro de los seis millones que le adeudaba a Mbappé en el marco del litigio que mantienen ambas partes.

Un comunicado en la web del PSG

Un juicio que empezó a fraguarse tras la salida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024. Dos posturas irreconciliables: de un lado, la de Al-Khelaifi, denunciando que el jugador había incumplido su contrato; del otro, la de Mbappé, exigiendo que le pagasen lo acordado en ese vínculo entre las partes. A finales de diciembre de 2025, el Consejo de lo Social de París condenó al PSG a abonar 60,9 millones de euros a su exdelantero.

De estos, 55 se correspondían con salarios y primas impagadas, a los que se sumaban vacaciones pagadas e intereses por un importe aproximado de 5,9 millones de euros. Se había solicitado la ejecución provisional de la sentencia. Con todo, el PSG solo había abonado los 55 millones, por lo que recibió la visita de agentes judiciales para que se hiciese cargo de lo pendiente. Por el momento, el capitán de Francia ha recibido cuatro de los seis millones que le faltaban.

En el espíritu del PSG estaba que el jugador aceptase renunciar a otra de las medidas dictadas, como la obligación de publicar íntegramente la sentencia durante un mes en la página de inicio de su sitio web. Las conversaciones se mantienen, pero el club podría volver a recibir la visita de un agente judicial. De acuerdo con la información de L'Equipe, el actual campeón de Europa asegura que "todas las cantidades adeudadas a Kylian Mbappé han sido abonadas por el club".

El dinero que Mbappé ha logrado judicialmente

Entonces, ¿qué sucede? La entidad argumenta que la diferencia radica en el importe de las cotizaciones salariales, pero varias fuentes cercanas al caso desmienten este extremo. En su sentencia, el Consejo de lo Social, que desestimó todas las demandas del PSG, fijó el salario bruto de referencia del jugador en 11,8 millones de euros. Mbappé debía percibir, por tanto, 36,6 millones brutos "en concepto de tercer plazo de prima de fichaje".

A esto había que sumarle 3,6 millones brutos "en concepto de vacaciones pagadas sobre ese tercer plazo", 17,2 millones brutos "en concepto de salarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2024", 1,7 millones "en concepto de vacaciones pagadas" sobre ese mismo periodo, 1,5 millones "en concepto de prima ética de los meses de abril, mayo y junio de 2024" y 150.000 euros en concepto de vacaciones asociadas a esa prima ética.

¿Qué es esa prima ética? Es una cláusula salarial incluida en algunos contratos de futbolistas de élite que condiciona el cobro de una parte del salario a determinados comportamientos o compromisos institucionales, como, paradójicamente, la lealtad contractual. A este montante se le suman 5.000 euros por gastos procesales. El PSG tenía la posibilidad de presentar recurso hasta el 19 de febrero. La Justicia francesa dio la razón a Mbappé, como en su día lo hizo la Liga de Fútbol Profesional francesa. Un conjunto de argumentos que le dieron la razón al astro galo con respecto a su exequipo.