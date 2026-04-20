El juicio más esperado del Bernabéu: Florentino, Arbeloa, Vinicius, Mbappé...

El partido entre el Real Madrid y el Alavés no será precisamente un trámite. Al conjunto blanco ya no le quedan más alicientes que tratar de mejorar su imagen en lo que resta de Liga, ganar el Clásico e intentar quedarse lo más cerca posible del Barça en la competición doméstica.

La eliminación en Champions League a manos del Bayern de Múnich supuso un golpe duro para las aspiraciones madridistas, que salvo milagro liguero terminarán otra temporada sin los títulos importantes (el año pasado ganaron Supercopa de Europa y Copa Intercontinental). El malestar entre la afición es evidente, a pesar de que Álvaro Arbeloa en rueda de prensa se empeñe en mostrar lo contrario y señalar a los árbitros.

La expulsión de Camavinga. / Dennis Agyeman / Europa Press

"El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales", afirmaba el técnico este lunes. Obviamente, la afición no está contenta con la expulsión de Camavinga, de la que también culpan al jugador, pero eso no puede tapar la temporada tan decepcionante de los blancos por segundo año consecutivo.

Este martes, el Santiago Bernabéu tomará la palabra para mostrar su opinión, salvando, señalando o mostrando indiferencia ante los diferentes actores principales. Desde Florentino Pérez, cuyas decisiones en los últimos tiempos no siempre han recibido apoyo total, hasta el mismo Camavinga. Todos asistirán al juicio público de la afición.

Vinicius Junior se queja durante el partido ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La expectación con las reacciones del Bernabéu es total y el juicio empezará cuando los nombres de los componentes de la plantilla sean anunciados por megafonía. Después, durante los 90 minutos, será cuando se descubra si Arbeloa tiene razón y la calle está con el equipo o si por el contrario la afición muestra su malestar abiertamente.

Varios nombres propios podrían recibir una pitada importante. Arbeloa, Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinicius Jr estarán en el punto de mira. Existe división a la hora de valorar el rendimiento de cada uno de ellos, todo ello mientras el futuro del técnico no está decidido y el brasileño está a dos meses de entrar en su último año de contrato.

Lo que sí parece seguro es que el Bernabéu no se callará nada y que, si el equipo no mejora la imagen ofrecida en otros encuentros de Liga durante el partido, la crispación no hará más que crecer. En la memoria de todos está lo que ocurrió hace unos meses, en el partido ante el Levante, justo después del despido de Xabi Alonso y la eliminación copera ante el Albacete. Aquel día, Vinicius y Bellingham fueron abucheados por un estadio en el que algún sector incluso se atrevió con cánticos de "Florentino, dimisión".