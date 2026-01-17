Juicio del Bernabéu al Madrid

Dos títulos perdidos en tres días definen la errática trayectoria del Real Madrid en el último año. Arbeloa llegó de sopetón para apagar el fuego que quemaba a Xabi Alonso, pero llegó sin manguera y avivó las llamas. Ahora, rinde cuentas en el Santiago Bernabéu, en un juicio con el Levante de fiscal, que también necesita ganar sus pleitos para la permanencia.

Asustados

El blanco de la camiseta ya se refleja en la tez de los dirigentes, que están asustados por lo que ocurre. Tanto, que han pasado de la pasividad a la acción, dando un toque de atención a navegantes. Avisan que sin Xabi serán ellos los señalados. Y todo para evitar que los pañuelos se dirijan al palco, último destino al que puede agarrarse una afición harta de tanto descalabro que acaricia la humillación.

¿Y de fútbol, qué? Se pregunta el seguidor de a pie. Lleva demasiado tiempo aburrido con el balón y sufriendo cuando lo pierde. El Levante no es un rival peligroso sobre el papel, pero tampoco lo era el Albacete o el Celta. Ya no hay red y los dirigentes empiezan a tomar matrículas o serán ellos los que tengan que apearse.

Necesitan un plan

Los granotas llegan con el agua al cuello. Salvar la categoría es el objetivo y no van a regalar nada. Su arranque de año es alentador tras fichar al técnico Luis Castro como relevo de Calero. Dos partidos y cuatro puntos que dan esperanza a un equipo que se acerca a cinco de la salvación. Ha dado un giro a la situación dotando de más solidez al equipo.

Luis Castro, entrenador del Levante / Efe

Arbeloa, que debuta como entrenador del primer equipo en el Bernabéu, necesita la complicidad de los jugadores y ofrecerles una salida futbolística acoplada a las características de cada uno. Es obligatoria una entente, que haya actitud, confianza y un plan de juego que sortee obstáculos con más fiabilidad. El Levante promete ser un ejemplo de resistencia. Son conscientes de que tienen que hacer largo el partido a un rival con dudas.

Novedades

Vuelve Mbappé, aunque apunta al banquillo. Tiene las bajas de Trent, Militao, Mendy, Rudiger y Rodrygo, además de Brahim. Se espera que Carreras, Tchouameni y Bellingham vuelvan al once, con Carvajal desde el inicio para cerrar un equipo de garantías.

Luis Castro tiene el refuerzo al francés Raghouber, cedido por el Lille, pero no se espera que sea titular. Tiene las bajas de Elgezabal, Víctor García, Brugué, Moreno y Pampin, que merman sus opciones defensivas para afrontar un partido difícil pero que promete ser interesante por todo lo que le rodea.