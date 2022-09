"Jugaría gratis en el Real Madrid"

Fernando Llorente se ha ofrecido para ser el sustituto de Karim Benzema esta temporada El delantero navarro lleva tres meses sin estar ligado a un club, aunque está en búsqueda de equipo para continuar su trayectoria deportiva

Fernando Llorente ha aprovechado una entrevista al programa El Larguero para ofrecerse al Real Madrid. El navarro lleva tres meses sin estar ligado a un club, y dejó caer que le "hubiese gustado vestir de blanco", y que ficharía por el conjunto blanco para ser suplente de Karim Benzema.

El delantero de 37 años no piensa aún en colgar las botas, y sigue buscando algún equipo para seguir su carrera futbolística. "Sigo entrenando, buscando algo que me ilusione. Si no, ya buscaremos otra cosa que me llene". El Eibar de Segunda División fue la última aventura del jugador, en la que ha estado por una temporada. Pero él iría gratis al que considera "el mejor equipo del mundo".

Cuando le preguntaron sobre si estuvo cerca de jugar en el Real Madrid, Llorente contestó que no, y que "siempre que el Real Madrid me quiso estuve con contrato en el Athletic Club, y bueno... el Athletic en ningún momento me quiso soltar ni el Madrid pagar mi cláusula en aquel momento". Aun así, el jugador aprovechó para fichar por la Juventus, ya que "estuvo más rápida".

Además hablaron sobre la salida del Athletic, club en el que estuvo desde los 12 hasta los 28 años y que lo siente como su "casa". Se lamentó de "no haber vuelto y acabar bien", aunque finalmente "las cosas salieron así, pero estoy feliz de la carrera que he tenido".

También fue preguntado sobre la selección española, y añadió que Luis Enrique "es un gran entrenador, me gustaría que siguiera. Y creo que va a seguir". Además destacó la entrada de Nico Williams, quien "tiene mucha personalidad", las paradas de Unai Simón, y el gran papel de Morata que "siempre está cuando se le necesita".