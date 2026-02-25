¿Contra quién jugará el Real Madrid en los octavos de la Champions? Estos son sus dos posibles rivales

Los playoffs de la Champions League ya son historia. La disputa de los tres últimos partidos de la noche del miércoles terminó de repartir los últimos billetes en juego hacia los octavos de final, ronda en la que los ocho mejores clasificados de la fase liga medirán sus fuerzas ante los ocho que consiguieron el paso vía playoff.

Uno de los últimos equipos en superar esta ronda previa fue el Real Madrid, al que le tocó lidiar con una eliminatoria más complicada de lo esperado contra el Benfica. Gracias a la ventaja mínima obtenida en Da Luz gracias al tanto de Vinicius, los blancos afrontaron el partido con la tranquilidad de saber que con un empate era suficiente, aunque el propio Vinicius terminó desequilibrando la balanza hacia el lado de los suyos.

El cambio de formato de la Champions League, aplicado desde la edición anterior, propicia que los cruces en los playoffs y los octavos estén condicionados por el rendimiento de los equipos en la fase liga. De este modo, el Real Madrid sabe de antemano que cuenta con un máximo de dos rivales potenciales.

El más temible de ellos parece, a priori, el Manchester City. A pesar de ser el equipo que marcó el límite entre las clasificación directa y los playoffs, los de Pep Guardiola atraviesan un momento dulce, registrando siete victorias y un empate desde aquel fatídico tropiezo ante el Bodø/Glimt en la jornada final de la fase liga.

Foden y Cherki celebran un gol con el Manchester City / Man City

Menos presencia tiene el Sporting de Portugal, aunque ha demostrado ser un rival muy a tener en cuenta. La principal amenaza del conjunto lisboeta es el colombiano Luis Suárez, un viejo conocido de LaLiga EA Sports.

El Sporting de Portugal, uno de los posibles rivales del Real Madrid en los octavos de final / EFE

El conjunto blanco no tendrá que esperar mucho para conocer a su próximo rival en la próxima ronda de la máxima competición europea. Este quedará definido tras la celebración del sorteo del cuadro final del torneo, que tendrá lugar este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas (CET).