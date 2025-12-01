Los jugadores bajo sospecha de la crisis blanca

Xabi Alonso tiene un lío tremendo. Todo lo que mejoraron los blancos a inicio de temporada con la llegada del tolosarra se ha esfumado totalmente e incluso se ha empeorado lo del año pasado con Ancelotti.

El Madrid solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y suma tres empates seguidos en Liga. Los blancos se fueron del Clásico a cinco del Barça y en cuatro jornadas ya vuelven a ser segundos a un punto del Villarreal. A Xabi Alonso se le multiplican los enanos.

Además del tolosarra, estos encuentros han señalado a varios jugadores indiscutibles. Algunos de los niños mimados de Xabi o incluso capitanes intocables en el pasado han pasado a ser un problema para su propio entrenador. En SPORT analizamos los grandes señalados de esta crisis blanca.

Bellingham ha roto el equilibrio y Güler ha desaparecido

Hay un Madrid antes de la vuelta de Jude Bellingham y otro tras la vuelta del inglés al once. La presión que tanto pide Xabi y que tanto caracterizó los primeros días de la llegada del tolosarra ha desaparecido por completo. El inglés no sabe cuál es su posición sobre el campo y no entiendo lo que le pide su entrenador.

Xabi quiere que Bellingham sea el enlace entre el centro del campo y la delantera. El jugador que ponga a correr a Vinicius y Mbappé, pero el inglés tiene alma de delantero y no está siguiendo las órdenes de su técnico.

Bellingham, ante el Girona / Agencias

Ni Jude, ni Vinicius, ni Mbappé presionan como pide su entrenador. Algo que provoca que los rivales sepan salir desde atrás con bastante facilidad. Además, la posición 'libre' del inglés hace que los blancos no ataquen según un plan y son muy predecibles para los defensores.

La vuelta de Jude también ha afectado a Güler y en Girona vimos la peor versión del turco en mucho tiempo. Totalmente perdido, Xabi Alonso lo tuvo que sustituir en la media parte. El ex del Fenerbahce necesita estar cerca del área y ya se ha demostrado que no es un creador de juego como lo era Toni Kroos o Luka Modric.

Arda perdió cuatro balones en media parte y desesperó a su entrenador en tareas de presión. En la media parte decidió dar entrada a Camavinga para intentar ganar músculo en el centro del campo, pero no le funcionó.

¿Qué pasa con Valverde?

El melón de Fede Valverde le está empezando a pesar a Xabi Alonso. Tras su negativa a jugar de lateral, todo cambió. Las imágenes del uruguayo sin calentar el día del Kairat Almaty, los comentarios del jugador sobre su posición en el campo... todo ha terminado por explotar.

Valverde está en su peor momento en el Real Madrid / Agencias

Desde la vuelta de Trent Alexander-Arnold, el uruguayo está jugando de centrocampista, pero seguramente es su peor momento como jugador del Real Madrid. En la capital hay muchos que empiezan a acusar el mal rendimiento del jugador a la relación que tiene con su entrenador.

Donde mejor rinde el uruguayo es en banda con espacio para correr y con llegada en el área. En cambio, ahora lo vemos perdido en el centro del campo sin saber dónde colocarse. Lleva el 8 de Kroos, pero si alguien se pensaba que lo podía sustituir, iba muy equivocado.

La peor decisión de la carrera de Trent

"Trent ya no cuela después de tanto tiempo", dijo Alfredo Relaño durante la transmisión del Girona - Real Madrid en la Cadena COPE. Este sentimiento lo tienen muchos aficionados del Real Madrid que ya han perdido la paciencia con el inglés.

Su fichaje fue un tema más de despachos que de entrenador. Xabi Alonso no pidió a Trent y el inglés no ha conseguido adaptarse a su nuevo equipo. En defensa sufre muchísimo y descoloca a su equipo en aspectos defensivos. Su mejor virtud es su pie de seda para meter centros peligrosos al área. ¿El problema? Que los blancos no tienen a ningún jugador capaz de rematarlos.

Trent es uno de los grandes señalados en el Madrid / Agencias

Trent Alexander-Arnold era leyenda del Liverpool. Un niño de la ciudad, de la cantera que se convirtió en uno de los grandes jugadores de su equipo, pero quiso salir de su casa para intentar una aventura lejos de Inglaterra. Algo que le provocó muchas críticas y pasar de ser leyenda a ser un traidor en su tierra. Sus primeros seis meses dejan claro que Trent se equivocó.

Jugadores en un mal momento de forma

Xabi Alonso no se libra de las culpas. Muchos de estos aspectos son directamente por su mal planteamiento y la poca imposición ante los grandes jugadores. Pero hay que reconocer que el nivel de algunos futbolistas en Girona dejó mucho que desear. Uno de ellos, sorprendentemente, fue Tchouaméni.

El francés estaba siendo de lo mejor del Madrid durante todo el curso. Un muro en defensa. En Montilivi perdió varios balones peligrosos en defensa y que estuvieron a punto de suponer un gol del Girona y quedo señalado por primera vez este curso. Su compatriota en el centro del campo, Camavinga, igualó su mala actuación, aunque en su caso no es el primer mal encuentro de esta temporada. Entre los dos no consiguen dominar los partidos.

Los jugadores del Madrid no estuvieron cómodos en Montilivi / Dani Barbeito

A pesar de todo, Xabi Alonso debe reaccionar. Por ahora no hay movimientos pensando en un cambio en los banquillos, pero en el Real Madrid este tipo de resultados no son aceptables y el juego empieza a desesperar a una afición que estaba muy ilusionada con el tolosarra. El próximo miércoles los merengues se la jugarán en Bilbao.