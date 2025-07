Los jugadores que el Madrid tiene en la rampa de salida

El Madrid inició sus vacaciones hace apenas dos semanas, pero no tardará mucho en volver al trabajo. El próximo día 4 está previsto que los futbolistas del primer equipo inicien la pretemporada. Una fase que apenas durará 15 días si el Juez Único de Competición no da el visto bueno a aplazar el partido contra Osasuna, que está agendado para el día 19 de agosto, cerrando la primera jornada de Liga.

En medio de este contexto, si algo le gustaría a Xabi Alonso es empezar la pretemporada con la plantilla totalmente definida. Lo hará con los fichajes ya confirmados: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras. Tendrá que esperar un poco más, eso sí, para que Franco Mastantuono se incorpore al equipo, una vez cumpla la mayoría de edad a mediados de agosto.

Dean Huijsen, durante la victoria ante el Salzburgo / AP

El Real Madrid no descarta entrar al mercado para conseguir algún fichaje más. Las prioridades se centran en la zaga y en el centro del campo, donde a Xabi le gustaría sumar un centrocampista con condiciones de organizador. No obstante, si algo ha dejado el club es que no tirará la casa por la ventana después de haber gastado 200 millones de euros en lo que llevamos de mercado.

El objetivo en el centro de la zaga es Konaté, por el que se podría hacer un esfuerzo si el futbolista se pone a tiro y el Liverpool decide darle salida para evitar que se vaya libre el próximo verano. En el centro del campo la cosa está más complicada. Cualquier movimiento por Rodri apunta al verano de 2026 y el resto de opciones accesibles no convencen plenamente.

En el mercado

Con todo ello, el Madrid cuenta ahora mismo con una plantilla muy amplia en la que se pueden producir salidas. Algunos parecen bastante claras ya que en ningún momento han contado. Tras la salida de Álvaro Rodríguez rumbo al Elche, se espera que Mario Martín haga lo propio con destino Getafe. Un caso más complicado es el de Reinier, con el que el club incluso se plantea una rescisión de contrato.

Rodrygo ha perdido protagonismo con Xabi Alonso / Efe

Mirando más allá y centrándonos en jugadores que han tenido mayor protagonismo en las últimas temporadas, el caso más mediático es el de Rodrygo. Los agentes del futbolista están en conversaciones con el club para aclarar su futuro y el Madrid pone la pelota en el tejado del futbolista. El brasileño tendrá que decidir si se queda a pesar de que puede quedar en un segundo plano (especialmente tras lo visto en el Mundial de Clubes) o si da el paso a la Premier en busca de protagonismo en año de Mundial.

Por lo que respecta a otros jugadores que parecía que podrían tener su futuro fuera del conjunto madridista, todo hace indicar que el Betis no podrá llevarse a Dani Ceballos y que Xabi Alonso cuenta con él, al menos mientras no se fiche a otro centrocampista.

Mendy, en el mercado / Efe

Los dos jugadores que sí están en la rampa de salida, aunque en condiciones diferentes, son Endrick y Ferland Mendy. En el caso del brasileño, ESPN reveló que tanto el Madrid como Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, le habrían recomendado salir cedido para poder tener unos minutos con los que no contará con Xabi Alonso, menos aún tras la irrupción de Gonzalo García. Por lo que respecta al francés, el diario AS adelantó que Fran García ha sido considerado intransferible y que su compañero en el puesto tiene ahora el cartel de transferible.

El cualquiera de los tres casos (Rodrygo, Endrick y Mendy), el Madrid estaría dispuesto a poner ciertas facilidades, especialmente en el caso de los dos últimos. Con el extremo se tiene en cuenta su estatus y su reputación y solo se le dejará salir si llega una oferta a la altura.