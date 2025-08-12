Los jugadores del Madrid se desmarcan del club sobre la falta de descanso: "No hay excusas"

Poco duró la alegría por el triunfo del Real Madrid contra el Tirol (0-4) en la cadena oficial del club. Después de alabar las virtudes de jugadores como Mbappé o Güler y escuchar a los protagonistas del encuentro, entre los que no estuvo Xabi Alonso, los encargados de la retransmisión de Real Madrid TV retomaron el tono beligerante contar lo que consideran como una Liga "adulterada". Más si cabe, a su juicio, por la falta de descanso del conjunto blanco frente a otros rivales.

Un motivo al que han sumado el Villarreal-Barça de Miami al que se ha opuesto oficialmente el equipo que preside Florentino Pérez. "Hay un insulto y uno menosprecio con el derecho del Real Madrid, quien pactó con el Atlético y AFE tener tres semanas después del Mundial de Clubes. LaLiga no ha respondido a esto. Es como si a una escudería de la F1 le dan una semana menos para preparar su coche. Es ridículo, como que Modric tenga más Champions que Ligas", criticaron desde el medio madridista.

Sin embargo, el sentir de la plantilla es diferente. El Real Madrid mostró una versión óptima antes del arranque liguero y, jugadores como Álvaro Carreras, restaron importancia al hecho de los plazos. "Nos tenemos que adaptar al calendario. Ese no es el problema, va a ir todo bien. Nosotros no decidimos. No va a ser una excusa, estamos 'focus' en lo que viene", aseguró Álvaro Carreras.

El lateral gallego debutó con la camiseta que ya vistió como canterano y es uno de los más ansiosos por el inicio de la temporada, sobre todo después del largo verano que pasó en el que se dilató su fichaje. Carreras, como el resto de sus nuevos compañeros, también jugó el Mundial de Clubes, pero con la camiseta del Benfica, quien le traspasó a cambio de 50 millones.

Militao: "Sabemos que va a ser un año duro, pero estamos listos"

En una línea similar se manifestó Eder Militao, otro de los que está deseoso de que la campaña arranque para dar carpetazo a dos cursos de graves lesiones. "Creo que vamos a llegar bien. Estamos haciendo una pretemporada muy buena y dura. Estamos confiados. Sabemos que va a ser un año largo, pero estamos listos", defendió el brasileño, autor de un gol y quien hará pareja de inicio con Huijsen.

Xabi Alonso consolidó su propuesta durante 60 minutos y a partir de ahí repartió minutos entre lo que serán menos habituales, pero igual de importantes para temporadas que, de ahora en adelante, tendrán un guión similar. Los calendarios apenas tienen huecos disponibles y el Madrid fue uno de los más firmes defensores de la idea del Mundial de Clubes. "Estamos muy bien. Tenemos una semana antes del primer partido", insistió David Alaba, mediocentro ante el Tirol, quien recordó el tiempo por delante que tiene una plantilla afinada para el inicio de Liga.