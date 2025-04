¿Qué jugadores llevan más goles que Vinicius desde el desafiante tuit del Balón de Oro?

Vinicius está muy lejos de su mejor nivel de forma, el que le hizo merecedor de estar entre los favoritos al Balón de Oro que finalmente se llevó Rodri, playmaker del Manchester City. Aquel 28 de octubre fue el peor día en la carrera del jugador del Real Madrid, aunque en su única comparecencia ante los medios desde entonces le restase importancia. Esto se refleja en un bajón de rendimiento que le ha llevado a anotar tan solo 12 tantos en el fútbol de clubes desde entonces. Una cifra que no le permite estar ni en el top 10 de Europa, el área donde más fácil se establece una comparativa.

Dembélé, más del doble de tantos

El apagón de Vinicius ha coincido con la plenitud de jugadores como Dembélé, que se ha destapado como el mejor goleador en este periodo. El francés, al ritmo de Luis Enrique, ha logrado una velocidad de crucero inalcanzable incluso para su compañero de selección, Mbappé. El compañero de Vinicius en el Madrid, con el que no ha terminado de conjuntarse, es el siguiente en la lista de arietes que han superado a Vinicius en los últimos meses.

Mejores goleadores que Vinicius desde el 28 de octubre Dembélé: 28 goles Mbappé: 25 goles Salah: 24 goles En-Nesyri: 24 goles Isak: 23 goles Lewandowski: 23 goles Patrik Schick: 22 goles Kane: 20 goles Julián Álvarez: 20 goles Guirassy: 18 goles Raphinha: 17 goles Haaland: 16 goles Marmoush: 16 goles Ferran: 15 goles Retegui: 15 goles Lautaro: 15 goles El-Kaabi: 15 goles Thuram: 15 goles Budimir: 13 goles Lookman: 13 goles

Por debajo está Salah, con 24 dianas, a pesar de haber perdido el aliciente de la Champions. El egipcio ha ido mejorando sus guarismos en todas las competiciones para competir por la Bote de Oro. Aunque no en las grandes ligas, hay un futbolista que no ha perdido su olfato goleador. Se trata de Youssef En-Nesyri. El ex del Sevilla igualmente ha firmado 24 aciertos desde el 28 de octubre con la camiseta del Fenerbahce.

Con un tanto menos figura Lewandowski, puntal del tridente del Barça, el más letal de Europa, quien ha superado hasta en nueve goles (23) a Vinicius en el periodo desde el que lanzó su afrenta. También está por delante otro jugador que, a pesar de no tener objetivos de títulos, ha conservado el pulso anotador, como es Patrik Schick, del Leverkusen (22 goles).

Julián Álvarez y Ferrán, más decisivos

Lo normal es que en una comparativa goleadora con Kane, Vinicius salga perdiendo, como ha sucedido en este periodo, donde el delantero del Bayern ha anotado 20 tantos. Los mismos que en el desarrollo explosivo de Julián Álvarez, que ha mantenido a flote con 20 goles al Atlético en todos los frentes, hasta que el doble toque de la danda contra el Madrid propició el derrumbe en Liga y Copa.

El futbolista argentino anotó un gol de penalti en la remontada del Atlético de Madrid ante el Sevilla / Perform

Son siete aciertos más los que lleva desde el 28 de octubre la principal amenaza ofensiva del Dortmund, Guirassy (18), anulado por la zaga azulgrana en la ida de los cuartos de Champions. En Montjuïc volvió a ver a puerta, aunque casi se convierte en gol anulado, Raphinha, que acumula 17 tantos más a nivel de clubes que su compatriota Vinicius, al que incluso le ha arrebatado la jerarquía en la selección brasileña.

Incluso en el derrumbe que ha experimentado el Manchester City, Haaland ha sobrevivido a la sequía con 16 goles que también ponen por delante de Vinicius en la comparativa donde afirmaba que "lo haría 10 veces mejor si era necesario". El compañero de equipo del noruego, Marmoush, ha seguido viendo puerta (16) después de su salida del Eintracht, donde se destapó como el gran goleador del inicio de temporada. E incluso un jugador que parte como revulsivo, Ferran Torres, ha sacado más provecho de sus minutos en este periodo (15).

Budimir, con más acierto que el brasileño

La lista de jugadores que han anotado más tantos que Vinicius desde el 28 de octubre se completa con representantes de todas las grandes competiciones. Es el caso de Retegui, goleador de la Atalanta, quien tiene 15 filas en su cartilla, los mismos que Lautaro, del Inter, que viene de marcar un gran gol en la eliminatoria frente al Bayern. En la quincena también está Thuram, su compañero en los nerazzurri.

Por delante de Vinicius está también uno de los jugadores que se ha destapado con Mendilibar, como es El-Kaabi, artillero del Olympiakos, otro de los que ha firmado 15 goles en el periodo de reto y decepción de Vinicius. Lookman, de la Atalanta, a pesar de los problemas con Gasperini, tampoco se ha quedado detrás del brasileño (13) y jugadores como el alemán Kleindienst (Mönchengladbach) o el canadiense Jonathan David (Lille), han igualado el balance de Vinicius en los últimos meses.

De hecho, la irregularidad del brasileño ha sido tal que Budimir, de Osasuna, con 13 goles, le ha superado en lo que iba a ser su periodo de despegue y rebeldía frente a los que no quisieron darle el Balón de Oro. En el conjunto de LaLiga, está por los penaltis en el 'top 10' de goleadores, con 11 goles, los mismso que Kike García (Alavés), Dodi Lukebakio (Sevilla) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid). Por tanto, el desafío de Vinicius y su comparativa con el mundo, no han dado, por el momento, los frutos esperados.