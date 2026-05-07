¡Varios jugadores del Madrid han pedido a Arbeloa no entrenar el viernes para evitar más incidentes!

Es el caos total. El Madrid se ha convertido en un auténtico polvorín cuando aún faltan dos semanas para terminar la temporada y a puertas de jugar un Clásico que puede acabar de decidir la Liga. La última y grave pelea entre Tchouaméni y Valverde ha acabado como el rosario de la aurora y el uruguayo en el hospital y la tensión es tan alta que varios futbolistas habrían pedido a Álvaro Arbeloa no ejercitarse mañana para evitar que surjan más conflictos graves entre futbolistas, según la 'Cope'. El entrenador se ha negado ya que debe preparar el encuentro ante el Barça y, en principio, habrá sesión en Valdebebas en la que se espera que haya normalidad.

La tensión en el vestuario blanco es enorme, con varios grupos de jugadores enfrentados hasta el punto de no hablarse y no es la primera vez que se llega a las manos. El hecho de que la agresión haya provocado lesiones ha hecho reaccionar al club blanco abriendo expediente a los dos futbolistas implicados. Pero hay más. Es muy probable que tanto Valverde como Tchouaméni sean apartados del equipo hasta que se aclare todo, por lo que no jugarían ante el Barça.

Valverde es el segundo capitán del Madrid y un futbolista muy querido por la afición, por lo que su situación se hace más complicada. Según algunas versiones, Tchouaméni habría intentado hacer las paces tras el desencuentro producido hace 24 horas, pero el uruguayo no le dio la mano. A partir de ahí, los jugadores se ejercitaron y subió el tono hasta la agresión final. El Madrid tiene claro lo sucedido y será muy contundente con las medidas caiga quien caiga.

Lo que es evidente es que a Arbeloa se le ha ido el equipo de las manos y hay muchos jugadores que no están con el entrenador ni con sus métodos. De hecho, hay algún jugador como Ceballos que ya estaba medio apartado del equipo por desencuentros con el técnico.