Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: "Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso"

Se ha destapado la caja de los truenos en el Real Madrid. El club había conseguido que no se airearan algunos de los trapos sucios del vestuario, pero en las últimas horas están saliendo a la luz pública y son realmente llamativos. El diario 'Marca', que destapó la pelea entre Tchouaméni y Valverde, explica los entresijos de unas tensiones que se arrastraban desde el mes de octubre.

Los métodos de Xabi Alonso fueron el desencadenante de las primeras situaciones que dejaron perplejo al técnico tolosarra. "Las faltas de respeto al entrenador, con algunos jugadores haciéndose los dormidos durante esas sesiones tácticas y otros cuchicheando mientras hablaba el entrenador, molestaban mucho a los más leales a Xabi", explica Juan Ignacio García-Ochoa en su artículo.

Xabi Alonso tuvo una corta andadura en el banquillo del Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

"¡¡¡No sabía que venía a una guardería!!!", fue el grito que el entrenador del Real Madrid dedicó a sus pupilos, viendo la falta de atención a sus instrucciones a un grupo de jugadores de élite que deberían comportarse con la máxima profesionalidad.

Vinicius Junior

El cabecilla de la rebelión contra el técnico habría sido Vinicius Junior. El brasileño no tuvo ningún pudor en exteriorizarlo con su cambio en el Clásico de la primera vuelta. El Madrid se llevó el partido, pero puso la primera piedra de la crisis que llegaría posteriormente.

Vinicius no estaría solo contra la figura de Xabi Alonso. Valverde también le estaría apoyando, al igual que otros futbolistas como Bellingham o Camavinga. En el otro lado de la trinchera estaría Tchouaméni y una serie de futbolistas que entendían que el nuevo entrenador imponía un orden táctico que era muy necesario.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid en acción durante el partido de Liga contra el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mientras, la figura de Mbappé también tendría compañeros a su favor y otros a los que no les gustaban algunas de sus actitudes. Vamos, que el vestuario del Real Madrid ha sido un polvorín desde el mes de octubre.

El corto efecto Arbeloa

El cambio de entrenador, con la presencia de Arbeloa, debía calmar los ánimos y durante un tiempo se logró cierta estabilidad. Pero a la que llegaron otra vez los malos resultados se abrieron otra vez las heridas.

Arbeloa no ha enderezado el rumbo del Real Madrid / J.J.Guillen / EFE

Vinicius ha sido quien más ha tirado del carro de Arbeloa, pero no se ha visto una unidad en el vestuario para pensar en que se podía levantar la temporada.

Al final llegó la eliminación europea, cuando el Madrid se dio una tregua para la Champions, mientras se desangraba en la Liga. El vestuario del Real Madrid es todo menos una familia y así es imposible lograr éxitos. Florentino Pérez lo sabe y tomará cartas en el asunto. La revolución a final de temporada parece asegurada.