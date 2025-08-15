La conexión con Mascherano y el Barça de Mastantuono, el madridista que idolatra a Messi

La vida de Franco Mastantuono (Azul, Argentina, 2007) hasta llegar al Real Madrid ha transitado por un camino de diferentes colores, entre ellos, el azul y el grana. Lo normal si se tiene en cuenta la influencia de Messi en Argentina y en el papel que han jugado otros jugadores albicelestes como Javier Mascherano. El actual técnico del '10', al frente de Inter Miami, tuteló al nuevo madridista, que en su presentación como jugador blanco, cuando fue preguntado sobre sus referentes, lo tuvo muy claro. "Soy argentino. Messi es el mejor del mundo". No le importó el escenario, Valdebebas, para reafirmar lo que siempre ha pensado.

Cristian Mastantuono, el 'cazatalentos' de Mascherano

Mastantuono se ha convertido en la venta más importante en la historia del fútbol de Argentina. El precio de la operación ha ascendido finalmente para el Madrid hasta superar los 62 millones de euros, con un salario de 3,5 millones de euros por temporada. El conjunto blanco se llevó la negociación al poner sobre la mesa más que nadie. Aunque como reconoció el jugador en su presentación, no fue ni mucho menos el único que quiso llevarse al que se considera como un proyecto de futbolista generacional.

El nuevo jugador del Real Madrid lleva en el radar de los grandes de Europa desde antes incluso de debutar con River. Fue en enero de 2024, con apenas 16 años, siendo el tercero más joven en llevar la franja roja. Para entonces, Mastantuono había elegido el fútbol por encima del tenis, el deporte donde sobresalió siendo un niño, cuando se convirtió en una de las mayores promesas de la raqueta. Pero Franco proviene de una familia de fútbol, que estuvo casi al completo en Valdebebas. El más emocionado fue su padre Cristian, quien trabaja como director de captación en la Academia Javier Mascherano.

La idea de este proyecto surgió en 2010, cuando el exazulgrana y su representante, Walter Tamer, empezaron a trabajar sobre al idea de un club formativo. Tomó forma definitiva siete años después, de la mano de otros colaboradores como el entrenador Marco Stella. Situada en Lincoln, en la Provincia de Buenos Aires, ha servido de trampolín para cientos de jóvenes, captados, en su mayor parte, por Cristian Mastantuono. Fue a través de esta conexión con Mascherano cómo el nombre de Franco llegó al equipo de captación del Barça.

Barça, City, PSG y finalmente Real Madrid

El equipo azulgrana tuvo al nuevo jugador blanco en el radar, pero el que más cerca estuvo de hacer una apuesta real cuando todavía no había explotado, como ocurrió en esta frenética última temporada, fue el Manchester City. Fruto del trabajo por el mercado argentino llegaron a Inglaterra Julián Álvarez o, más recientemente, Claudio Echeverri. También busca su involucración en otro de los talentos recientes del fútbol argentino como es Maher Carrizo, futbolista de Velez Sarsfield que aspira a contratar precisamente River Plate para sustituir a Mastantuono.

Lo haría mediante un préstamo después de que el City se hiciese con sus servicios. Algo que no hizo con el nuevo jugador del Madrid hace unos años, cuando su valor era de entre 20 y 25 millones, un tercio de la tasación que finalmente ha logrado sacar River. En el Barça, el interés quedó cortado desde la explosión de un coetáneo como Lamine Yamal. Ambos perfiles, uno aspirante y otro contrastado, forman parte de la misma tendencia del fútbol moderno de extremo u hombre de banda que, desde la derecha en ambos casos, buscan el centro para explotar sus virtudes.

La misión que Mastantuono tiene con Messi

Ambos quieren hacer su propio camino, pero la sombra de Messi, otro zurdo que se hizo dueño por la banda derecha, es muy alargada. Tanto, que el dorsal de Mastantuono en el Madrid y en River coincide con el que llevó el campeón del mundo en su debut en el Barça y posteriormente en el PSG. El equipo que perdió la batalla con el equipo blanco en la contratación de Franco. Él mismo reconoció la llamada de Luis Enrique y el 'feeling' que tuvo con un "gran entrenador", al que felicitó por la Supercopa de Europa.

Otro hilo azulgrana, con pasado blanco, que conecta con la historia de vida del enésimo jugador que ha quemado etapas a un ritmo endiablado. Hace apenas unos meses, era un juvenil a las órdenes de Mascherano en la albiceleste sub-20. "Tiene todas las cosas y las cualidades para jugar en Real Madrid. Después dependerá de él mantener el nivel durante el tiempo, mejorar y progresar, demostrar su valor", explicaba en el Mundial de Clubes el 'Jefecito', quien compartirá misión con Mastantuono: darle el mejor colofón a Messi, uno en Inter Miami y otro compañero en el Mundial 2026.