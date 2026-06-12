El jugador español en el Real Madrid, en vía de extinción

Dani Carvajal se despidió del Real Madrid hace unos días después de 23 años en el club y trece en el primer equipo. Con la salida del capitán quedan seis jugadores españoles con ficha en vigor, dos de ellos tienen asegurada su continuidad tras llegar la temporada pasada, Huijsen y Carreras, mientras que el futuro de los otros cuatro no está asegurado.

Españoles el mercado

Los nacionales que quedan son Gonzalo, Ceballos, Fran García y Asencio, todos en el mercado. Los tres primeros tienen posibilidades de salir este verano; la continuidad de Asensio dependerá de si fichan otro central después de cerrar la llegada de Konaté. De irse los cuatro, quedarían dos jugadores nacionales a las órdenes de Mourinho.

Para equilibrar la balanza podría sumar a Thiago Pitarch, que daría el salto al primer equipo, decisión que va a depender del técnico portugués. La normativa de la FIFA y de la RFEF no pone barreras al campo en este sentido. Cada equipo es libre de elegir la nacionalidad de sus jugadores. Quien no se beneficia de esta situación es la selección española, que tiene poco donde elegir.

Carreas y Huijsen, los únicos españoles que tienen asegurado seguir en el Madrid / EFE

El que sí tiene unas normas específicas para sus competiciones es la UEFA, aunque tampoco afectaría a la plantilla, ya que la cumpliría aunque algunos de ellos no sean españoles pero sí considera “formados en el club” al jugar tres años de los 15 a los 21, o formados en la misma federación con los mismos condicionantes que los anteriores.

Idiomas: francés y portugués

La plantilla madridista de la próxima temporada cumpliría con la normativa, muy justa en el caso de la UEFA, pero seguiría la línea de extinguir a los jugadores españoles de su equipo si se van dos o más de los cuatro mencionados. Solo paliaría la situación fichando nacionales, como Rodri; recuperar a canteranos, como Víctor Muñoz, Jacobo Ramón o Chema Andrés, o promocionar a otros jugadores de ‘La Fábrica’ además de Thiago Pitarch.

En el vestuario blanco se hablaría francés y portugués más que español. Con la llegada de Konaté serán cinco los jugadores galos, reuniéndose con Mbappé, Tchouameni, Camavinga y Mendy (si no sale ninguno). En portugués hablan los cuatro brasileños: Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick, más Mourinho y los jugadores lusos que ha pedido como Bernardo Silva (cerca de llegar) o Mateu Fernandes (que apunta a poner rumbo al United), además de otros inalcanzables como Vitinha o Neves.