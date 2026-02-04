Un jugador del Albacete explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: "Son más anárquicos"

El Albacete ha sido la gran revelación de la Copa del Rey. El conjunto que dirige Alberto González ha protagonizado partidos épicos, incluyendo victorias ante Leganés, Celta y Real Madrid. Solo un gran Barça pudo eliminarles en cuartos de final y, a pesar de todo, los manchegos dejaron una gran imagen y estuvieron a punto de mandar el partido a la prórroga.

Entre los nombres propios del encuentro destaca el de Javi Moreno, autor del único gol del Albacete en el partido. Tras el encuentro, el defensa atendió a El Partidazo de Cope y reveló, entre otras cosas, la principal diferencia que existe a día de hoy entre Barça y Real Madrid.

Disputó el partido completo ante los blancos e hizo lo propio ante los de Hansi Flick, pero el central tiene claro qué separa a ambos equipos en este momento. Ante la pregunta de si es lo mismo jugar contra el Barça que contra el Madrid, Moreno respondió lo siguiente: "Sí y no. Al final siempre estás hablando de jugadores de máximo nivel que sabes que en cualquier momento te la pueden liar. Si que es verdad que contra el Barça hay bastante más orden que contra el Madrid, que son un poco más anárquicos".

"Pero también, por otra parte quizás también te ayude porque son más previsibles. Sabíamos de la cantidad de balones a la espalda que lanzan desde la zona de Lamine a Marcus. Sabes cuáles son sus recursos, pero es que los pases son milimétricos y por mucho que lo sepas en cualquier momento...", añadió el futbolista del Albacete.

Javi Moreno también comentó su gol con humor: "Llevo sin meter desde casi desde alevines. No ha estado mal para llevar tanto tiempo sin meter".

"Posiblemente nadie creía que llegaríamos tan lejos, sobre todo con la calidad de los equipos a los que nos hemos enfrentado. A base de tener fe y trabajar hemos conseguido llegar hasta aquí y estamos muy contentos", sentenció sobre la actuación del Albacete en Copa del Rey.