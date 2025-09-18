El juez abre juicio contra Asencio por difundir vídeos sexuales

El Juzgado de Instrucción nº3 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado la apertura de juicio oral contra cuatro futbolistas, entre ellos el canario Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, por su supuesta participación en la grabación y divulgación sin autorización de vídeos de carácter sexual en los que aparecen dos jóvenes, una de ellas menor de edad. Los hechos tuvieron lugar en un área privada de un club de playa en el sur de Gran Canaria, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La resolución, con fecha 2 de septiembre de 2025, determina que la apertura del juicio no es recurrible, salvo en caso de afectar a la situación personal de los acusados, algo que no aplica ya que ninguno se encuentra en prisión preventiva.

En cuanto a las medidas económicas, el juez ha impuesto fianzas elevadas: los exjugadores de la cantera madridista Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García deberán ingresar 20.000 euros cada uno, mientras que a Raúl Asencio se le reclama una fianza de 15.000 euros. Si no cumplen con el pago en el plazo de 24 horas, se ejecutará el embargo de bienes.

La diferencia entre los acusados es que a los tres primeros se les atribuye tanto la grabación de las imágenes como su difusión posterior, mientras que a Asencio se le señala por la propagación del material.

De acuerdo con el auto, la Fiscalía acusa a dos de los implicados de delitos de distribución de pornografía infantil y contra la intimidad; al tercero, de los mismos cargos; y al cuarto, de dos delitos contra la intimidad. Asimismo, las dos víctimas han decidido ejercer la acusación particular, aunque una de ellas solo lo ha hecho contra los tres primeros investigados.