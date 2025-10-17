Juegan más con sus selecciones que con el Madrid

La competencia en el Real Madrid por ser titular es dura. Los 25 jugadores que componen la plantilla son internacionales, aunque alguno como Carreras o Gonzalo solo hayan jugado en la Sub 21. Da lo mismo que sean titulares o no, que son tenidos en cuenta por los seleccionadores de sus respectivos países. En la última ventana de selecciones cinco jugadores de la segunda unidad tuvieron los minutos que les falta en su equipo.

Activos

Tuvieron el rodaje que necesitan para no perder el ritmo que da la competición. Camavinga, Rodrygo, Brahim, Alaba y Gonzalo fueron titulares en uno o los dos partidos jugados por Francia, Brasil, Marruecos, Austria y España Sub-21, respectivamente. Siguieron los pasos de los fijos en las alineaciones de Xabi: Huijsen y Mbappé, que regresaron lesionados tras irse tocados, Vinícius, Militao y Güler.

Rodrygo celebra uno de los dos goles que marcó contra Corea del Sur / Associated Press/LaPresse

Salvo Alaba y Gonzalo, Camavinga, Rodrygo y Brahim rotan en los equipos de inicio de Xabi Alonso y alguno, como el brasileño, fue titular indiscutible con Ancelotti de entrenador. También Alaba era fijo en la defensa hasta que las lesiones truncaron su continuidad hace dos temporadas. Cinco jugadores que serían titulares en muchos equipos, incluidos algunos de primera línea.

Balances

Se da la circunstancia que esta temporada alguno ha jugado más minutos con sus selecciones que con el Real Madrid. Todos tienen una media inferior con su equipo. Rodrygo ha jugado 122 minutos con Ancelotti y 213’ con Xabi, pero la media con Brasil es de 66’ por partido frente a los 26,6’ con el Madrid. Brahim también ha jugado dos minutos más de blanco que con Marruecos, 239' por 237,' pero en minutos tiene una media de 87’ con los primeros y 29’ con los segundos.

Brahim Díaz triunfa con Marruecos / Efe

Alaba, Camavinga y Gonzalo suman más minutos con sus selecciones que con el Madrid. El austriaco lleva 301’ y 101’, que supone una media de 75,25 con su país frente a los 33,66’ con su equipo. Camavinga sale de una lesión pero suma 96’ con Deschamps frente a los 77’ con Xabi Alonso, con un porcentaje de 48’ con la tricolor y 15,4’ con su equipo. Cierra la lista Brahim, con 237’ con Marruecos, 79’ por partido, y 239’ con sel Madrid, que supone 29’ con los blancos.