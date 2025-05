El Sánchez Pizjuán echa el telón a una temporada de frustraciones. El Sevilla y el Real Madrid se juegan endulzar la amargura de un curso en el que las sensaciones han sido malas, removidas spor actuaciones impropias de dos equipos orgullosos que no han cumplido sus expectativas. Un clásico a la baja con un sevillismo de uñas con sus gestores y un madridismo desencantado con un proyecto fracasado, unos jugadores acomodados que no han creído en lo que hacían.

Ancelotti se lamenta de no superar la sucesión de lesiones sufridas en defensa a lo largo de toda la temporada. La “llave” que explica la mala temporada según el técnico. Quedan dos partidos y el panorama no va a mejorar, aunque el club ha reaccionado reforzándola para el Mundial de Clubes con Huijsen, fichado y celebrado por el italiano, y a la espera de Alexander-Arnold y Carreras para suplir a los Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba y Mendy, con posibilidades de que alguno de ellos llegue a tiempo, aunque sin opciones de recuperar su nivel habitual.

Volviendo al partido, los hispalenses han salvado la categoría con angustia en medio de la agitación social, y los madrileños han confirmado que los nombres no ganan títulos, los ganan los equipos. Solo Mbappé puede salvar la galaxia con el Pichichi y la Bota de Oro, el resto pasará al olvido en un año inconexo.

Un partido en el que solo se juegan la honra con un Sevilla que se irá de vacaciones y un Real Madrid que se centra en ese Mundial de Clubes, que será el comienzo de una nueva etapa ya sin Ancelotti y con Xabi en el banquillo. El italiano se quiere despedir de la mejor manera, y mantiene esa flema positiva reconociendo los méritos del Barcelona: “Han hecho un fútbol bonito. Felicitaciones”.

Joaquín Caparrós está contento de haber llevado al Sevilla a la salvación, pero no se plantea si seguirá o no al frente del equipo, se centra en el partido, en sus jugadores y no los del del rival y esas bajas que asola su plantilla: “Queremos darle una alegría a la afición, peo el Madrid es el Madrid. Tiene un ADN que el futbolista que se pone su camiseta sabe que tiene que ganar y dar el cien por cien”.

Ancelotti no se ‘comerá’ la cabeza para hacer su once. Las bajas le obligan a poner a lo que tiene, como ante el Mallorca, con el objetivo de cerrar su etapa en el banquillo de la manera más amable posible. Tchouameni vuelve tras el partido de sanción cumplido la pasada jornada, mientras que Asencio es duda con musculares, mientras que Lunin y Lucas Vázquez están para volver a la convocatoria. El once será similar al que ganó al Mallorca.

Caparrós tiene las bajas de Vargas, Nianzou y Adams y la duda de Kike Salas. Recupera a Isaac Romero, que no jugó ante Las Palmas por sanción. Con la incógnita de Salas, Ramón y Bade apunta el eje de la zaga. En los laterales se espera que ponga a Carmona y Pedrosa. Agoume es fijo en el centro del campo al que pueden acompañar Lokonga y Sow. Lukebakio y Suso serán los extremos, la duda reside en García o Isaac Romero en la punta de ataque.