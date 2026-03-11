Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Manchester CityCuadro ChampionsReal Madrid vuelta ChampionsDónde ver Real Madrid - Manchester CityLeverkusen - ArsenalElecciones BarcelonaClasificación París-NizaEtapa 5 París-NizaJuan AyusoEric GarcíaAyusoIrán MundialHonda Aston MartinMetropolitano céspedPaco AlcácerVíctor FontXavi EspartCúando juega AlcarazRivales Barça ChampionsMbappé Ester ExpósitoClasificación Tirreno-AdriáticoEtapa 4 Tirreno-AdriáticoJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaVuelta Champions LeagueMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Dinero Barça ChampionsBoris BeckerRoony BardghjiMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

¿Cuándo juega el Real Madrid la vuelta de los octavos de final de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver el partido contra el Manchester City por TV y en directo

A qué hora juega el Real Madrid la vuelta de los octavos de final de la Champions League y en qué canal de TV ver el partido contra el Manchester City desde España

El Real Madrid ya piensa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League

El Real Madrid ya piensa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Real Madrid se encuentra inmerso en uno de los momentos más importantes de la temporada. Con el partido de ida de octavos de final contra el Manchester City en juego, el conjunto blanco sabe que el desenlace del decisivo partido de vuelta marcará profundamente su

A la espera de acontecimientos en el Bernabéu, todo se resolverá en el Etihad Stadium. Al acceder a la fase final vía 'playoff', los de Álvaro Arbeloa tendrán que desplazarse a Inglaterra para disputar el partido en el que quedará sellado el billete a cuartos de final para uno de los dos conjuntos.

Antes de hacer frente a uno de los partidos más decisivos de la temporada, tanto Real Madrid como Manchester City deberán sellar sus respectivos compromisos en competición doméstica. Elche y West Ham serán los rivales de dos equipos que aspiran a asaltar el liderato de sus clasificaciones.

Valverde, contra el City

Valverde, contra el City / EFE

¿Cuando juega el Real Madrid contra el Manchester City la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

El partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 21:00 horas (CET).

Noticias relacionadas

¿Dónde ver el Manchester City - Real Madrid de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Real Madrid y Manchester City se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

TEMAS