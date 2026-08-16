¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El Real Madrid ya está listo para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27. Una vez disputado su último encuentro de pretemporada, donde salieron victoriosos contra el Schalke 04, el conjunto blanco se conjura para el estreno liguero y la vuelta a la competición oficial después del verano.

El equipo madridista cerró la pretemporada como invicto tras cosechar una nueva victoria en el último test de pretemporada. A los mandos de José Mourinho, el equipo blanco parece estar encontrando un bloque sólido y capaz de competir a cualquiera, algo que se le pedía desde hace tiempo a los jugadores y que parecen estar logrando, al menos por ahora.

Los jugadores del Madrid celebran uno de los goles contra el Schalke 04 / EFE

Ya con la vuelta de los jugadores mundialstas a la plantilla, el Real Madrid se conjura para el estreno de LaLiga EA Sports 2026/27, que será en la jornada 2 de la competición. El club blanco, como otros equipos, debutará en el campeonato liguero una semana más tarde que el resto debido a la presencia de futbolistas del equipo con sus selecciones en las rondas finales del Mundial.

Será contra el RCD Espanyol en uno de los duelos más complicados de todo el calendario en el RCDE Stadium. El conjunto perico supondrá un desafío mayúsculo para el conjunto blanco, que quiere empezar con buen pie su primer partido en LaLiga.

¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido en LaLiga?

El Real Madrid se enfrentará al RCD Espanyol el próximo sábado 22 de agosto de 2026 a las 21:30 horas (CEST) con motivo de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. El encuentro se disputará en el RCDE Stadium y será el estreno liguero del conjunto blanco.

¿Dónde ver el Espanyol - Real Madrid de LaLiga por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre RCDE Espanyol y Real Madrid, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

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