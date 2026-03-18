Champions League
¿Cuándo juega el Real Madrid los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich?
El equipo de Álvaro Arbeloa se enfrentará al Bayern de Múnich tras eliminar al Manchester City en octavos
El Real Madrid ya tiene marcado en rojo su próximo gran desafío europeo. Después de firmar una eliminatoria de enorme nivel ante el Manchester City en octavos de final, el conjunto blanco afronta ahora los cuartos de la Champions League 2025/26 con un duelo de máxima exigencia frente al Bayern de Múnich, otro de los gigantes del continente. Los alemanes eliminaron a la Atalanta con contundencia (10-2 global).
En cuanto al calendario, los cuartos de final de la Champions League se disputarán en dos fechas clave. El partido de ida está programado para los días 7 o 8 de abril de 2026, mientras que la vuelta se jugará el 14 o 15 de abril. Lo que sí saben ya los dos equipos es que el primero de los dos partidos se disputará en el Santiago Bernabéu y la vuelta, el duelo que apunta a ser clave, se jugará en el Allianz Arena de Múnich.
El enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern de Múnich no es uno más. Se trata de una de las rivalidades más icónicas en la historia de la Champions League, con múltiples precedentes cargados de tensión, goles y momentos decisivos. Cada cruce entre ambos equipos ha dejado huella, y esta vez no apunta a ser diferente.
El conjunto blanco llega impulsado por el golpe de autoridad que supuso eliminar al Manchester City, mientras que el Bayern mantiene su tradicional solidez en Europa y su capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Será, en definitiva, una eliminatoria en la que los detalles marcarán el destino de dos aspirantes firmes al título.
El conjunto bávaro será uno de los grandes escollos que tendrá que superar el Real Madrid para llegar a la final de la Champions, pero no será el único. De pasar la eliminatoria, el conjunto blanco se enfrentaría en semifinales ante el vencedor del PSG - Liverpool. Cualquiera de los dos sería un rival durísimo, pero no cabe duda que los de Luis Enrique, vigentes campeones de la competición, parten como los grandes favoritos a revalidar el título. En cualquier caso, en la cabeza de los de Arbeloa no puede haber otro objetivo que el Bayern, otro de los equipos candidatos a hacerse con el título.
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