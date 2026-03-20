Juanma Rodríguez lo tiene claro: "El Real Madrid juega mejor sin Kylian Mbappé"

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid sigue generando debate en el club blanco. El delantero francés arrastra molestias físicas que no han sido aclaradas del todo, lo que ha condicionado su participación reciente y ha abierto dudas sobre su estado real y su rendimiento en el equipo.

En medio de esa incertidumbre, la última novedad ha añadido más polémica: el futbolista ha sido convocado con la selección de Francia. Esta decisión ha sorprendido al entorno madridista, que no entiende cómo el jugador puede acudir con su país mientras su estado físico en el club sigue siendo una incógnita.

Juanma Rodríguez analizó al detalle la situación de Mbappé en 'El Chiringuito de Jugones', y dejó varias reflexiones bastante contundentes sobre la situación del delantero: "Mbappé ha entrado físicamente en el Madrid, pero el Madrid no ha entrado en Mbappé".

El tertuliano considera que todo lo que rodea al caso es surrealista y que el jugador tiene sus preferencias: "Todo me parece un sainete (...) Lo que me preocupa es la imagen que se transmite al madridismo, y es la de que este chico tiene prioridades y que su prioridad ahora mismo no es el Real Madrid Club de Fútbol, sino que es el Campeonato del Mundo con Francia".

En cuanto al rendimiento del equipo, fue claro al valorar el impacto del atacante en el equipo: "El Real Madrid juega mejor sin Mbappé. Con él al 100%, juega peor que sin él".

Juanma Rodríguez aseguró que, en opciones ofensivas, él apostaría por Vinicius arriba y, antes que al futbolista francés, pondría a Brahim.

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Además, fue contundente al valorar su impacto y su rol en partidos importantes: "Yo no lo pondría como titular contra el Bayern, pero es que el melón este tendríamos que echar hacia atrás en el pasado, porque no lo pongo porque yo no lo traigo. Porque no es necesario".