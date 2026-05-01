Juanma Rodríguez tiene claro quién debe ser el entrenador del Real Madrid: "Es la solución"

La temporada 2025/26 del Real Madrid comenzó con muchas expectativas tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo. La idea era que el equipo diera un paso adelante, pero con el paso de los meses el proyecto se fue complicando y los resultados no terminaron de acompañar, dejando más dudas que certezas.

En enero llegó el cambio en el banquillo con Álvaro Arbeloa asumiendo el cargo en un momento ya delicado. Desde entonces ha habido algunas fases de mejoría, pero el equipo no ha conseguido enlazar una dinámica realmente constante ni recuperar la regularidad necesaria para competir en los tramos decisivos de la temporada.

La eliminación en cuartos de Champions League frente al Bayern de Múnich y la distancia de 11 puntos con el FC Barcelona en LaLiga, a falta de cinco jornadas, han dejado al club blanco en una situación muy complicada. Aunque todavía existen opciones matemáticas en el campeonato, el margen de error es prácticamente inexistente, especialmente con un Clásico todavía pendiente que puede marcar el desenlace.

Con este escenario, en el club ya se habla de un nuevo cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre las opciones que se manejan, dos de los nombres que más fuerza han ganado son el de José Mourinho y Jürgen Klopp.

También aparecen en la lista alternativas como Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o Lionel Scaloni, entrenadores con recorrido internacional, aunque su situación con selecciones nacionales podría retrasar su llegada.

Josep Pedrerol comentó en 'El Chiringuito' que el técnico portugués está cada vez más cerca, algo que alegró a Juanma Rodríguez: "Yo deseo que sea la solución final. Creo que es la mejor solución".

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El tertuliano aseguró que el Madrid necesita resultados inmediatos y que no tiene tiempo para hacer grandes planificaciones: "Necesita ganar ya. Eso no te lo garantiza ni Mourinho ni nadie, pero él conoce el club, sabe a qué liga viene, se asustan incluso los mejores y no le van a pillar de nuevas. Es un Mourinho más maduro y yo creo que si le eligen a él estarán acercando".