Juanma Rodríguez se harta y señala el verdadero problema del Real Madrid

La temporada 2025/26 del Real Madrid arrancó con muchas expectativas tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo, con la sensación de que el equipo podía dar un paso adelante importante. Sin embargo, con el paso de los meses, el proyecto se fue complicando y los resultados no acompañaron, dejando al equipo con dudas.

La situación se terminó de torcer del todo con el cambio en el banquillo en enero, cuando Álvaro Arbeloa asumió el cargo en un momento ya delicado. Desde entonces ha habido algunos partidos buenos y fases de mejora, pero el equipo no termina de enganchar una dinámica positiva. La eliminación en cuartos de Champions frente al Bayern y la distancia de 9 puntos con el FC Barcelona en LaLiga, a falta de siete jornadas, han dejado al club blanco en una situación muy complicada, aunque todavía con opciones matemáticas.

Juanma Rodríguez comentó en 'El Chiringuito' que cree que se está simplificando demasiado el debate, sobre todo en lo que respecta a la convivencia entre Vinícius y Mbappé: "Creo que ese es uno de los problemas, pero no se puede reducir al hecho de que no sean capaces de cohabitar en el mismo equipo. Alguien tendrá que arreglar eso o solucionarlo".

El tertuliano también comparó el tratamiento del debate en distintos países y apuntó directamente a la televisión francesa, asegurando que en España a veces se evitan análisis más directos: "En líneas generales noto más desinhibidos a los compañeros de la televisión francesa a la hora de coger el toro por los cuernos que nosotros"

Juanma hizo referencia a que los periodistas franceses comentaban que 'llega una superestrella al Real Madrid, que es un equipo campeón de Liga y de Champions, y dos años después, el Real Madrid no gana nada'. Sobre esto, tiene su opinión: "El año que viene ya será la tercera temporada que iniciemos con un megacrack, que venía para mejorar un equipo y que era casi perfecto, en blanco".

El colaborador televisivo analizó que también hay un debate interno entre aficionados y tertulianos: "Detecto en muchos de mis compañeros que los que son muy partidarios de Mbappé nos achacan a los que somos partidarios de Vinícius, pero ellos reducen también la cuestión a la mínima expresión. Siempre el que falla es Vini".

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Rodríguez tiene muy claro que no hay que centrarse solamente en Vinicius ni Mbappé, ya que el Real Madrid tiene más problemas: "Yo creo que los problemas no están arriba, están por detrás de los que están arriba. Están por detrás, y es un problema de calidad en muchos puestos que tiene que mejorar y reforzar el Real Madrid".