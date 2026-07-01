Juanma Rodríguez, sin filtros sobre Mbappé: "Cada vez que le veo con Francia me cabreo más"

Kylian Mbappé está firmando un Mundial 2026 a un nivel altísimo con Francia, siendo decisivo en cada partido y manteniendo una regularidad goleadora. Tras su último doblete ante Suecia, el delantero francés suma ya 18 goles en el torneo, quedándose a solo uno de igualar a Messi como máximo anotador histórico de los Mundiales.

Este rendimiento contrasta con lo vivido en los últimos meses en el Real Madrid, donde ha estado en el foco mediático por sus lesiones, sus periodos de vacaciones y distintas polémicas que han hecho que parte de la afición cuestione su implicación con el equipo.

El madridista Juanma Rodríguez ha explicado en varias ocasiones que siente que Mbappé no se toma en serio al club blanco y le hace enfadar.

Ahora, el tertuliano no ha dudado en asegurar que su visión sobre el jugador no ha cambiado con el paso del torneo, sino, que su enfado va en aumento: "A medida que va avanzando el campeonato yo me voy cabreando más. Mi cabreo no va a menos. Cada vez que le veo jugar con Francia, me cabreo más", afirmó en 'El Chiringuito'.

Mbappé, en el partido ante Irak / EFE

El colaborador también cuestionó la comparación constante entre el jugador con la selección y con el equipo blanco, asegurando que no entiende el cambio de discurso en función del contexto: "Yo veo a los madridistas cada vez más contentos con la diferencia entre el Mbappé de Francia y el del Madrid, y yo estoy en el otro extremo".

El periodista insistió en que el problema no es solo deportivo, y utilizó la ironía: "Todo es tendente a decir que el Madrid es una banda, y que en Francia está muy bien rodeado. En el Madrid al fin y al cabo están Courtois, Bellingham, Vinicius, Federico Valverde, es decir, gente morralla. Es un equipo que tiene que estar luchando por la permanencia en Primera División".

Juanma Rodríguez está convencido de que Mbappé ha priorizado la selección por encima del club blanco: "Se ha estado preparando durante todo el año para jugar con Francia, y su obsesión no es ganar la Copa de Europa con el Madrid, sino, ganar la segunda estrellita con Francia"

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El periodista aseguró que no entiende a los madridistas que están contentos del nivel de Mbappé con su selección: "Cada vez que juegue mejor con Francia tenemos que estar más contentos cuando no lo hace con el Madrid. Yo no os entiendo, chicos, de verdad. Yo represento a otro madridismo".