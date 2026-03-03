Juanma Rodríguez estalla: "No recuerdo una plantilla del Real Madrid más mediocre en los últimos 40 años"

El Real Madrid atraviesa un momento complicado que ya no admite demasiadas excusas. La derrota frente al Getafe volvió a dejar una sensación muy preocupante en el entorno, con un equipo espeso, impreciso y sin soluciones. El club blanco no solo perdió el partido, sino que transmitió la impresión de estar superado por la situación.

Juanma Rodríguez no se cortó e hizo unas declaraciones muy duras en 'El Chiringuito': "No es una falta de intensidad, es una falta de calidad. Yo no recuerdo una plantilla del Real Madrid más mediocre que esta en los últimos 40 años. No es que no quieran llegar, es que no pueden llegar porque no les da tiempo, porque fallan un pase a tres metros".

Para el tertuliano, el problema es estructural: "No hay calidad. Nos ha salido durante un tiempo, hemos ido a por chavales jóvenes que costaban un dinero y que eran proyectos de buenos jugadores y ahora no ha salido y hay que rectificar. Hay que rectificar el tiro de un proyecto que está herido de muerte".

Rodríguez fue señalando nombres propios: "Dean Huijsen no tiene calidad. Se va a ganar la vida como profesional del fútbol, seguro, pero no tiene calidad para el club". También cargó contra Álvaro Carreras: "No es un jugador de 50 millones de euros, no tiene calidad para jugar en el Real Madrid". Y sobre Asensio y Gonzalo fue igual de claro: "Son jugadores para completar una plantilla, pero no pueden ser titulares del Real Madrid".

Tampoco se libraron otros futbolistas: "Arda Güler es un jugador de arabescos… intermitente, un jugador guadiana. No tiene calidad para jugar en el Real Madrid. Lo siento mucho". Sobre Trent Alexander-Arnold, fue tajante: "Da igual dónde haya jugado, no es un futbolista para el Real Madrid. Te hace una de nueve".

Sin embargo, sí salvó a un grupo reducido: "Courtois, Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham, esos son los que tienen calidad. A esos les añadiría a Militao y a Fede Valverde y apaga y vámonos".

Durante el debate, Josep Pedrerol lanzó una pregunta directa: "¿La plantilla del Madrid es mucho peor que la del Barça?". Tras intentar esquivar la respuesta, Juanma fue claro: "Ahora mismo sí".

Noticias relacionadas

Juanma Rodríguez dejó abierta la puerta a decisiones drásticas: "Entiendo que el mensaje ahora sea el de paciencia, ¿pero qué vas a hacer? ¿Echar al segundo entrenador? Si no hay, no hay. Si tú me dices Jurgen Klopp viene, pues tampoco vendrá, porque vendrá con sus exigencias (...) Pero entonces hay que abrir el melón y tomar decisiones difíciles con nombres y apellidos".