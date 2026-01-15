Juanma Rodríguez estalla tras la eliminación del Real Madrid contra el Albacete: "Los jugadores piensan que son una mierda"

La eliminación del Real Madrid frente al Albacete en la Copa del Rey provocó una noche muy tensa en 'El Chiringuito'. Juanma Rodríguez reconoció que llegaba enfadado por el partido, pero dejó claro que lo que más le molestaba era lo que se estaba diciendo en plató. Destacó que el equipo viene arrastrando problemas desde hace tiempo y "el pastel que nos ha dejado Xabi Alonso hay que hornearlo".

El colaborador explicó que el club arrastra una mala tendencia desde hace meses y que nadie podía esperar un cambio radical en un solo partido. Admitió que Arbeloa se equivocó con la alineación y que "se ha pasado en la frenada", pero recalcó que el problema es mucho más profundo y viene de lejos.

Uno de los puntos clave de su discurso fue la información sobre jugadores que "van andando en los entrenamientos". Rodríguez se preguntó quién ve realmente eso y recordó que es el entrenador quien presencia el día a día. Por ese motivo fue tajante al afirmar que si un técnico detecta futbolistas que no entrenan como deben, no puede ponerlos a jugar.

Juanma rechazó cualquier intento de justificar a Xabi Alonso: "Ha sido un puñetero desastre. Tiene a los jugadores hundidos físicamente. El equipo está roto, roto por el eje. Estos chicos están muertos. Y eso no es culpa mía, ni de Tomás Roncero, ni de Alfredo Duro. Es culpa del profesional que se encarga de la preparación física en el Real Madrid con Xabi Alonso".

El colaborador aseguró que toda la situación ha afectado mentalmente al conjunto blanco: "Ellos piensan ahora mismo que son una mierda. Eso es lo que piensan los jugadores del Real Madrid. Y yo digo que eso no es verdad.

Juanma salió en defensa del nivel de los jugadores y se preguntó cómo es posible que futbolistas como Bellingham, Vinicius, Mbappé, Valverde o Courtois están rindiendo tan por debajo de su nivel: "Esta plantilla tiene capacidad para ganar la Liga y para hacer más cosas de las que está haciendo".

El tertuliano tiene claro que "el pastel es de Xabi Alonso" y que la decisión de destituirlo se tenía que haber tomado hacía tiempo: "El equipo no gana ni al Albacete porque está mal entrenado, mal posicionado, defiende mal y ataca peor (...) El equipo está físicamente hecho unos zorros y los jugadores piensan que son los peores del mundo".