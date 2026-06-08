Juanma Rodríguez, muy crítico tras las elecciones del Real Madrid: "No lo entiendo"

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid ya tienen ganador. Florentino Pérez continuará al frente del club blanco durante los próximos cuatro años tras imponerse con claridad a Enrique Riquelme.

El actual presidente recibió 21.741 votos, lo que supone el 65% del total, mientras que Riquelme obtuvo 11.814 papeletas, equivalentes al 35%. Aunque la candidatura del presidente de Grupo Cox logró movilizar a una parte importante del madridismo, no consiguió acercarse a los números de Florentino Pérez, que volvió a imponerse con una ventaja de más de 9.900 votos.

Tras el resultado, Juanma Rodríguez dio su opinión en 'El Chiringuito' y aseguró que estaba "tranquilo y feliz" como madridista: "Estoy tranquilo porque cuando convocas unas elecciones cabe la posibilidad de que gane lo que es peor. Por mucho que lo tuviéramos bastante claro, llega el día de las elecciones y ahí es un hombre y un voto".

El periodista fue especialmente duro con las propuestas de Enrique Riquelme: "Francamente, yo creo que su candidatura sería una escabechina total para el Real Madrid".

Además, elogió la figura del presidente al afirmar que "Florentino Pérez es, probablemente junto con Don Santiago Bernabéu, el mejor presidente de la historia del Real Madrid y probablemente uno de los directivos más importantes del fútbol mundial".

Sin embargo, Rodríguez reconoció estar sorprendido por el respaldo conseguido por Riquelme: "Aunque respeto la decisión de todo el mundo, sigo sin entender qué es lo que ha llevado a un casi 30% de madridistas a votar a Enrique Riquelme. No lo entiendo. No logro comprender el qué".

El periodista siguió atacando al candidato: "Ni siquiera dos años de sequía pueden obligarte o llevarte a votar por Enrique Riquelme, que lo que ha prometido ha sido evanescente todo. Y ni siquiera ha sido capaz, en el día previo a las votaciones, de presentarse con su director deportivo y con su director de cantera".

Para Rodríguez, el resultado de las elecciones demuestra que el proyecto de Florentino Pérez sale reforzado y "ampliamente consolidado", asegurando que "aquí no hay oposición".