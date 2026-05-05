Juanma Rodríguez no se corta y dice lo que muchos piensan sobre Mbappé: "Es aterrador"

La polémica alrededor de Kylian Mbappé sigue creciendo y ha encendido al entorno del Real Madrid en los últimos días. El delantero, actualmente lesionado, ha sido muy señalado tras conocerse que estuvo de vacaciones junto a su pareja, la actriz Ester Expósito.

Pero lo que realmente provocó un enfado generalizado fue la imagen del francés aterrizando en Madrid apenas diez minutos antes del partido ante el RCD Espanyol. Esa escena, que se ha hecho viral, ha sido interpretada como una falta de implicación y ha disparado las críticas, cuestionando el compromiso del jugador con el equipo.

En 'El Chiringuito', Juanma Rodríguez cargó duramente contra la situación: "¿No os dais cuenta de que es aterrador? Esa imagen es letal para el Real Madrid. ¿Solamente soy yo el que se da cuenta?". El tertuliano insistió en que el problema no es puntual, sino que refleja algo más profundo dentro del club.

El periodista también criticó el relato que, según él, se intenta instalar para desviar el foco: "La gente no es tonta, ve esto y piensa: 'mi equipo se está desangrando y vienen aquí a decirme que el culpable es que Bellingham ha hecho una carrera de más'".

Rodríguez fue todavía más contundente: "Es tan sencillo como pedir perdón porque llevamos dos años sin nada". Y fue un paso más allá con una frase que generó un auténtico terremoto: "Yo, Juanma Rodríguez Cortés, quiero vender a Mbappé. ¿Qué pasa, que no se puede decir? ¿En este país se puede hablar de todo menos de Kylian Mbappé? No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jota Jordi".

El tertuliano también cuestionó el modelo de equipo que se está construyendo alrededor del delantero francés: "¿Este es el Madrid que queréis? ¿El del jugador franquicia llegando diez minutos antes a Barajas? De verdad, ya está bien. Si no lo queréis entender, no lo entendáis, pero yo no estoy ahí ni voy a estar nunca".

El comunicador salió en defensa de Vinicius, al que considera injustamente señalado: "Al que matáis deportivamente ha ganado tres Ligas y dos Copas de Europa, con goles suyos en las finales. Es el máximo asistente y goleador de la última década, y es al que tenemos que echar".

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Juanma Rodríguez zanjó con una comparación demoledora: "Vinicius corre siete veces más que Mbappé dormido. El Real Madrid tiene un problema, y es que hay gente que se niega a ver la realidad".