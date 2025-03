Juanma Castaño: "Vinicius no tiene solución, no tiene que convertirse en un gilipollas"

El Real Madrid obtuvo el billete hacia los cuartos de final de la Champions League desde la tanda de penaltis. Tras vencer por 2-1 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu, el Atlético forzó hasta el final con el 1-0 de la vuelta, gracias a un tanto de Gallagher antes del primer minuto de partido. En los lanzamientos desde los once metros, el VAR evitó que los rojiblancos avanzasen a la siguiente eliminatoria.

Tras ello, los jugadores del Real Madrid lo celebraron con euforia, como es normal después de conseguir un logro de estas dimensiones sobre la bocina. No obstante, hubo varios gestos reprobables de la plantilla blanca hacia la afición del Atlético de Madrid. Sobre todo, y como ya viene siendo costumbre, por parte de Vinicius.

El delantero brasileño, que erró un penalti en el tiempo reglamentario con un lanzamiento muy muy desviado, se marchó sustituido. Los colchoneros le silbaron en el momento de ir al banquillo y Vini les recordó que el Real Madrid tiene 15 Champions y el Atlético ninguna.

Posteriormente, ya con el pase a cuartos en el bolsillo, de nuevo, Vinicius señaló el parche de su camiseta en el que aparece el número de Copas de Europa que ha ganado el Madrid en su historia. Un gesto que el brasileño ha repetido hasta la saciedad en múltiples ocasiones. También situó una camiseta del conjunto blanco sobre el césped, señaló el escudo y el césped del Metropolitano.

La actitud del brasileño hizo que el periodista de la COPE Juanma Castaño estallase en antena: "No tiene solución. No la tiene. Ya se lo habrán dicho. Ha estado todo el rato sacando lustro a las Champions. Seguro que de la grada le dicen cosas feas y tal. Pero que tú estás en otro papel. Tú no eres igual que los aficionados que hay en la grada. Y si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo", dijo.

Castaño fue más allá y destacó que "es un grandísimo futbolista, uno de los mejores del mundo, pero nunca será admirado por alguien que no sea seguidor del Real Madrid. Así de claro, ese es el problema". También añadió que "en todos los campos, en todos los partidos del Real Madrid, tiene que hacer algo, sacando el pie del tiesto" y concluyó: "y encima hoy ha estado realmente mal".