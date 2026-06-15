Juanma Castaño, sin tapujos sobre el fichaje de Cucurella: "Es un golpe increíble"

Nuevo fichaje del Real Madrid. Florentino Pérez ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa y ha cerrado la incorporación de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, según avanzó el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales. Con la incorporación del futbolista catalán, el conjunto blanco refuerza el lateral izquierdo, pues Álvaro Carreras no ha rendido lo esperado durante esta última temporada y tampoco se cuenta con Fran García y Ferland Mendy, quien continúa lesionado.

La incorporación de Cucurella al Real Madrid está dando mucho de qué hablar, especialmente porque todo apuntaba a que iba a salir del Chelsea para recaer en el Atlético de Madrid, pero el presidente del Real Madrid ha apostado fuertemente por él y lo ha acabado convenciendo. Desde 'El Partidazo de COPE' analizaron el fichaje y Juanma Castaño compartió su punto de vista al respecto.

El presentador de 'El Partidazo de COPE' empezó diciendo que "es un golpe increíble en el mercado", pues considera la incorporación de Cucurella como un "superfichaje del Real Madrid". Un movimiento que sirve "para solucionar problemas inmediatos".

Cucurella, en un partido con el Chelsea. / VINCE MIGNOTT / EFE

El periodista asturiano recordó a los oyentes de la Cadena COPE que el conjunto blanco ya tiene también cerradas las incorporaciones de Dumfries, Konaté y Bernardo Silva.

Konaté, Dumfries y Bernardo Silva / SPORT

Son cuatro fichajes que elevan el nivel de la plantilla del Real Madrid, aunque Castaño avisó: "Son cuatro jugadores que juegan en posiciones que el Real Madrid ya se había reforzado la temporada pasada gastándose más de 200 millones de euros".

Por esta razón, el conductor de 'El Partidazo de COPE' reconoció: "A mí me parece que el Real Madrid en lugar de insistir en el error, lo que hace es corrige el error y altera comportamientos que en los últimos años todo el mundo decía: 'El Madrid no va a fichar jugadores veteranos y tampoco hace contratos más allá de los 30 años'. Pues toma, Cucurella va a tener contrato hasta los 33 años".

Castaño quiso dejar claro que "el Real Madrid se va a adaptar para solucionar los problemas inmediatos", con el objetivo de "no estar otro año en blanco". Aparte, no dudó en señalar que "son cuatro fichajes que la afición del Real Madrid va a recibir con los brazos abiertos".

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Por último, el presentador de 'El Partidazo de COPE' manifestó que las cuatro incorporaciones son del agrado de José Mourinho, especialmente el fichaje de Cucurella, pues lo considera una pieza fundamental para el lateral izquierdo.