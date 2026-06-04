REAL MADRID
Juanma Castaño suelta la bomba sobre Riquelme: "Lo de Klopp lo va a decir en 48 horas"
El candidato a la presidencia del Real Madrid anunciará a su entrenador en las próximas horas
Ya no queda nada para las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que se celebrarán el próximo domingo 7 de junio. La cuenta atrás está en su recta final y el escenario sigue completamente abierto, sin un favorito claro a pocos días de la votación.
Durante la campaña, Enrique Riquelme ha ido avanzando algunas de sus promesas electorales. El empresario ha asegurado que, si gana las elecciones, incorporaría a jugadores como Rodri y Haaland, además de apostar por Raúl González como director deportivo y por Fernando Hierro al frente de La Fábrica.
El candidato acudió al plató de 'El Hormiguero' el miércoles y anunció que daría a conocer a su entrenador entre el viernes y el sábado, un movimiento que ha disparado las especulaciones sobre quién podría liderar su proyecto.
Sobre todo esto habló Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', donde valoró cómo está yendo la campaña y explicó que Enrique Riquelme ha conseguido ganar fuerza en los últimos días, aunque no lo suficiente como para hacerse con el mandato.
"No es que esto se haya nivelado, es que yo dije que la campaña la estaba ganando Riquelme, y sigo pensando que la está ganando Riquelme, y que está abriéndole brecha a Florentino. Digo en la campaña, no en las elecciones", declaró.
El periodista también criticó el estilo del actual presidente a la hora de comunicarse durante el proceso electoral: "Florentino no ha hablado sin leer. Todo lo que ha dicho ha sido leyendo, salvo en las entrevistas que ha concedido, que han sido contadas y en lugares muy propicios para él".
Entre los entrenadores que más están sonando en los últimos días se encuentra Klopp, opción que Juanma Castaño contempla: "Me están diciendo que no descartemos que anuncie a Klopp. Si realmente anuncia a Klopp… es que ahora mismo, Mourinho y Konaté contra Klopp y Haaland, es una partida absolutamente desigual".
Además, el periodista añadió que ese anuncio podría estar muy cerca de producirse: "Lo de Klopp lo va a decir en 48 horas".
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