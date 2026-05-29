REAL MADRID
Juanma Castaño suelta la bomba: Florentino quiere a estos tres jugadores
El periodista asegura en COPE que conoce los nombres que el presidente del Real Madrid tiene en mente en plena guerra electoral
La batalla por la presidencia del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme avanza entre acusaciones, tensión y promesas de futuro. En este clima, los fichajes se han convertido en el principal reclamo para seducir al socio.
Ambos candidatos aseguran tener grandes incorporaciones preparadas para este verano, aunque ninguno ha dado nombres públicamente. La excepción ha llegado desde fuera: un periodista ha decidido ponerlos sobre la mesa.
Juanma Castaño revela los nombres en El Partidazo
El periodista Juanma Castaño, en su programa El Partidazo (COPE), afirmó anoche que conoce los tres futbolistas que Florentino Pérez tendría en su agenda para reforzar al Real Madrid.
Según explicó en directo: "Florentino Pérez, que no ha dicho "esta boca es mía" sobre asuntos deportivos, tiene nombres importantes en la cabeza. No sé si lo va a decir en campaña o no, pero a Florentino Pérez le gustan para el Real Madrid Joao Neves, centrocampista del PSG; Bastoni, central del Inter de Milán; y recuperar a Víctor Muñoz, el jugador de Osasuna por el que el club blanco tiene una opción relativamente fácil de recompra".
Castaño añadió que se trata de un mercado "importante y muy movido", con los grandes clubes acelerando operaciones antes del Mundial.
Los tres jugadores señalados por Castaño
Joao Neves: Centrocampista del PSG, joven, con enorme proyección y un perfil que encajaría en la idea de construir una medular de futuro. Su crecimiento en París lo ha convertido en uno de los talentos más seguidos del continente.
Alessandro Bastoni: Central zurdo del Inter de Milán y uno de los defensas más cotizados de Europa. Destaca por su salida de balón, su jerarquía y su capacidad para liderar la línea defensiva, cualidades que lo sitúan entre los favoritos para reforzar la zaga blanca.
Víctor Muñoz: Jugador de Osasuna, formado en Valdebebas, cuyo regreso sería viable gracias a la opción de recompra que conserva el Real Madrid. Su evolución en Primera División lo ha colocado de nuevo en el radar del club como apuesta de presente y futuro.
Un mercado que se cruza con las urnas
La revelación de Juanma Castaño añade presión a una campaña ya convulsa.
Mientras Florentino Pérez y Enrique Riquelme continúan su pulso electoral, el debate sobre los fichajes se instala en el centro de la conversación madridista.
La afición, por ahora, espera confirmaciones oficiales más allá de las informaciones que llegan desde los medios.
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