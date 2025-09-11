Juanma Castaño, rotundo sobre Mbappé: "Es increíble, ni que a él le hubiera ido tan mal"

Las declaraciones de Kylian Mbappé en su entrevista con L'Equipe no han pasado desapercibidas. El jugador se mostró muy crítico con lo que supone la vida del futbolista y llegó a afirmar que solo la pasión que sentía por lo que hace había evitado que el fútbol le diera "asco".

"Soy negativo sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de 'solo' venir a ver un espectáculo y no saber lo que pasa entre bastidores. Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco desde hace mucho tiempo", sentenció ante el medio francés.

Juanma Castaño, en una imagen de archivo / Agencias

Durante la emisión de El Partidazo de Cope, Juanma Castaño se mostró comprensivo con el futbolista, aunque también sorprendido con algunas partes de la entrevista. "Hay cosas sorprendentes. El tema del dinero, que cuanto más dinero tienes más problemas, me parece que es una reflexión que le pueden decir: 'cuando ganas 1.000 pavos, eso sí que son problemas', pero le he entendido. He entendido lo que quiere decir", empezó diciendo el presentador.

Aunque quizás la que dejó a Castaño alucinando fue la frase del "asco" por el mundo del fútbol y que si tuviera un hijo "no le aconsejaría meterse en este mundo". "Es increíble. Ni que a él le hubiera ido tan mal", expresó el presentador, atónito ante las palabras de Mbappé.

Mbappé, con la selección francesa / CLEMENS BILAN / EFE

La sinceridad del jugador del Real Madrid con todo lo que le ha tocado vivir ha llamado mucho la atención. "Soy consciente de todo, pero trato de vivir mi carrera a fondo, con pasión. Es imposible hacerlo todo bien. Lo importante es saber cuándo haces bien o no haces bien. Esa es la mayor fuerza de un campeón, su lucidez. Es lo que te permite no perder la cabeza, no estar en un mundo desligado de la realidad", explicaba en el artículo.

L'Equipe también recoge una serie de entrevistas a otros miembros de su familia y entorno, destacando la que protagoniza su madre, Fayza Lamari. En ella, la progenitora del crack confiesa que fueron ellos, sus padres, los que en 2022 le pidieron que renovara con el PSG a causa de todas las presiones que estaba recibiendo.