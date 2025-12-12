Juanma Castaño: "El partido contra el Alavés puede ser definitivo"

La derrota del Real Madrid frente al Manchester City en la última jornada de la Champions ha intensificado el debate sobre el futuro de Xabi Alonso en el banquillo blanco. El futuro del técnico del Real Madrid cada vez está más oscuro. Pese a mejorar la imagen, y desde la planta noble de la casa blanca continúan las serias dudas sobre Xabi Alonso.

Aunque el equipo mostró una actitud más competitiva que en tropiezos recientes, la sensación general es que el proyecto atraviesa un momento delicado y que el margen de error se ha reducido al mínimo. El encuentro europeo se interpretó como una prueba para el entrenador, especialmente después de la mala imagen ofrecida días antes en el Bernabéu ante el Celta.

Pese a la derrota, la ligera mejoría en el juego permitió a Xabi Alonso conservar algo de crédito dentro del club, pero solo hasta el partido del fin de semana contra el Alavés, que se perfila como un punto de inflexión.

¿Ultimátum para Xabi Alonso?

En los entornos cercanos al Real Madrid se habla con claridad de que el próximo compromiso liguero podría decidir el futuro del técnico. Un nuevo tropiezo, especialmente si vuelve a repetirse la falta de energía mostrada en recientes jornadas, colocaría al entrenador en una situación prácticamente insostenible. El término “ultimátum” ha comenzado a cobrar fuerza en el debate público. Analistas y comentaristas lo utilizan para describir la presión creciente que rodea a Alonso, en un contexto donde los resultados y la clasificación no acompañan y la exigencia del club sigue siendo máxima.

Sin embargo, el club también valorará las sensaciones: la actitud, la estructura del equipo y la respuesta en un momento crítico. Ni siquiera un empate garantiza tranquilidad, ya que la necesidad de una reacción contundente se ha convertido en un requisito evidente.

La opinión de Juanma Castaño

"El término ultimátum se va a repetir mucho en las próximas horas. Y cada vez está siendo más utilizado en torno al futuro de Xabi Alonso en el partido del domingo frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza". Y añadía seguidamente: "Xabi Alonso ya de manera clara tiene un ultimátum, se juega el puesto en ese partido. Y es evidente que habrá que analizar lo que sucede en ese partido, las circunstancias, pero no sabemos si un empate le salvaría la cabeza a Xabi Alonso", afirma Juanma Castaño.

"Se juega como decimos, el puesto el domingo en el campo del Deportivo Alavés en una situación que evidentemente tiene al Real Madrid ya al límite en la clasificación de liga y con la última derrota en Champions lleno de dudas sobre si el proyecto de Xabi Alonso tiene futuro o no tiene futuro", dice el presentador de El Partidazo.

El vestuario, consciente del ambiente que envuelve al entrenador, también afronta este encuentro con una responsabilidad mayor. La plantilla sabe que no solo está en juego un partido de Liga, sino la continuidad de un técnico que llegó con el objetivo de construir un proyecto sólido y competitivo.

La dirección deportiva, por su parte, sigue monitorizando el rendimiento del equipo y la evolución del grupo. Aunque el club es reacio a tomar decisiones drásticas en mitad de la temporada, la combinación de malos resultados y dudas podría acelerar movimientos anticipados.