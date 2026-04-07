Juanma Castaño reaviva el debate en el Real Madrid: "A Florentino le gusta más Vinícius que Mbappé"

El debate sobre el rendimiento y la adaptación de Kylian Mbappé en el Real Madrid ha sumado un nuevo capítulo tras las declaraciones de Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE.

El comunicador aseguró que, dentro de la cúpula del club, la balanza se inclina claramente hacia Vinícius Jr., incluso por parte del propio presidente.

La frase que ha encendido el madridismo

Según Castaño, la opinión en las altas esferas es inequívoca. "A Florentino le gusta más Vinícius que Mbappé", afirmó con rotundidad, subrayando que esta preferencia se ha consolidado tras convivir con ambos jugadores en la dinámica del equipo.

La contundencia de la afirmación contrasta con la larga persecución del club por el astro francés, a quien el Real Madrid intentó fichar durante seis veranos consecutivos. Sin embargo, Castaño insistió en que la percepción ha cambiado: "Le gusta más después de haber visto a los dos".

Vinícius Junior y Florentino Pérez / Sport

Un debate alimentado por el rendimiento reciente

Las palabras del periodista llegan en un momento especialmente sensible. Durante la lesión de rodilla de Mbappé, el Real Madrid encadenó una racha de victorias que avivó la idea de que el equipo fluía mejor sin él. La derrota en Mallorca, coincidiendo con su regreso como titular, reactivó las dudas sobre su encaje táctico.

A pesar de su producción goleadora, al francés se le critica su escasa aportación defensiva, un aspecto que ha ganado peso en el análisis del entorno madridista.

Florentino con Mbappé / Sport

Una comparación inevitable

El debate no es nuevo, pero las declaraciones de Castaño lo han elevado a un plano institucional.

La preferencia atribuida a Florentino Pérez añade un matiz inesperado a la conversación sobre el futuro del ataque blanco y el rol de sus dos grandes estrellas.

Mientras el equipo sigue peleando por la liga, la discusión sobre quién encaja mejor en el modelo del Real Madrid continúa creciendo, ahora con un ingrediente más: la supuesta inclinación del presidente hacia el brasileño.