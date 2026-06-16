Juanma Castaño, tras el fichaje de Cucurella: "Es una jugada maestra de verdad de Florentino y no por lo que le dijo a Iker Jiménez"

Florentino Pérez cerró este lunes el fichaje de Marc Cucurella, lateral del Chelsea. El exazulgrana pasará a formar parte de la disciplina blanca después de que Florentino ganara las elecciones a la presidencia. La apuesta por el internacional español era clara, y más tras la posible salida de uno de los laterales del conjunto blanco.

Ahora, el Real Madrid tendrá un jugador español representando a la selección. Era una de las intenciones del Presidente del Real Madrid y ya presumen en sus redes sociales de Cucurella, con fotografías del jugador con la camiseta 'roja'.

Elogian el movimiento de 'Cucu'

El periodista Juanma Castaño volvió a expresar su reconocimiento hacia Florentino Pérez durante su participación en ‘El Tertulión de Tiempo de Juego’. El comunicador destacó la última estrategia del máximo dirigente del Real Madrid, calificándola como una auténtica “obra maestra” por la forma en la que el club habría gestionado sus movimientos en el mercado de fichajes, especialmente en relación con el acuerdo alcanzado por Marc Cucurella.

“Cuando las cosas están bien hechas, las decimos”, decía Juanma. “Esto es espectacular, es una jugada maestra de verdad de Florentino, esto es lo que de verdad hay que admirar de un presidente como Florentino Pérez”, aseguró en la COPE.

Cucurella regresa a LaLiga para reforzar al Real Madrid / Lavandeira jr / EFE

En el espacio también se hbló sobre los próximos pasos que podría dar el Real Madrid en el mercado. Los colaboradores analizaron las posibles necesidades de la plantilla y pusieron el foco en la zona del mediocampo.

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Dentro de la tertulia surgió la idea de que, siguiendo una lógica deportiva, el equipo podría necesitar reforzar esa posición. “Tendrá que fichar un mediocentro ahora, si la cosa va por su cauce”, comentaron durante el programa, dejando abierta la posibilidad de que la directiva blanca realice nuevos movimientos próximamente.