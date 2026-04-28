Juanma Castaño destapa a Mbappé: "No es el líder que pensaban"

Cuando el Real Madrid fichó a Kylian Mbappé en 2024, había una consigna clara. El francés aterrizó en Valdebebas como una superestrella, Florentino le dio la bienvenida en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid y firmó por cinco temporadas, con el objetivo de levantar todos los títulos posibles y seguir con la dinámica ganadora del equipo en Champions. Además, la directiva se reunió con el parisino para pedirle una misión en concreto: ser el líder del vestuario.

Florentino sabía que el ex del PSG iba a llegar a una plantilla con más de un líder, con Vinicius, Bellingham, Valverde o Carvajal tomando las riendas del vestuario. Su función y forma de ser, chocaba con el resto, lo que se convirtió en una lucha de 'egos' y de ser el número uno. Operación fallida. En las dos temporadas que Mbappé ha vestido de blanca, no ha ganado ningún título con el Real Madrid. Además, ha sido protagonista de algunos de los enfados tanto con Vinicius (ahora se llevan mejor) como con Xabi Alonso.

¿Valió la pena el fichaje de Mbappé?

La realidad, por lo tanto, ha sido otra. La gran inversión sobre Mbappé de momento no se está rentabilizando y el equipo se encuentra con un grave problema: carece de identidad, de liderazgo y de rumbo. A pesar de que en cifras goleadoras no ha dejado indiferente a nadie, el Madrid vive una situación que ningún equipo querría tener, a pesar de contar con grandes estrellas.

Juanma Castaño, en el Partidazo de la Cope, criticó el rol que ha tenido Mbappé a lo largo de los dos últimos años, en un momento delicado para el equipo por las lesiones. El francés se ha lesionado del músculo semitendinoso de la pierna izquierda a 53 días del Mundial 2026.

"Mbappé no es el líder que ellos pensaban", afirma el director sobre la idea de la directiva sobre el francés. "No es un líder dentro del vestuario ni en el campo del resto de jugadores. Se esperaba que, tras un inicio marcado por la humildad, el jugador galo diera un paso al frente", afirma. Sin embargo, Mbappé siempre ha sido así. Es un jugador individualista, pero a la vez tímido, lo que no ejerce de líder más allá que con el balón.

Kylian Mbappé, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga que disputó el pasado viernes, contra el Betis, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz / JULIO MUÑOZ / EFE

Por otra parte, defiende a Vinicius, un jugador que ya ha triunfado a nivel de títulos en el Real Madrid. "Hay que cuidarle, protegerle y estar pendiente de él en el campo", considera.

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A todo esto, el Madrid tiene un problema con las lesiones. Mbappé no estará contra el Espanyol, aunque sí apunta al Clásico. Courtois llegará justo y Militao pasará por quirófano y estará unos cinco meses de baja, diciendo adiós al Mundial.