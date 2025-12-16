Juanma Castaño destapa la hipocresía de Florentino Pérez en el caso Negreira: "Se ha caído de la burra tres años después"

Las duras palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que hizo sobre la relación del Barça con Negreira y el famoso caso judicial han animado a los principales medios de comunicación que siguen la actualidad blanca a abrir un nuevo debate al respecto.

Mientras que desde 'El Chiringuito' se mostraban opiniones diversas sobre si los pagos del club catalán al vicepresidente de los árbitros empañaban o no los títulos conseguidos durante esa época, desde la radio se fijaban en la hipocresía del magnate español a la hora de denunciar al Barcelona.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, abandona la Ciutat de la Justicia tras prestar declaración por el caso Negreira. / Jordi Cotrina / EPC

Así lo resaltaba el presentador de 'El Partidazo' de COPE, Juanma Castaño: "Lo que es sorprendente es que Florentino Pérez se haya caído de la burra casi tres años después", apuntaba el periodista.

Eso, añadía, no quita razón al mandamás blanco y se sumaba a la denominación del caso como un "escándalo mayúsculo que durante 17 años el FC Barcelona haya desembolsado 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez interviene en la copa de Navidad del equipo, este lunes en Madrid. / Chema Moya / EFE

De lo que tiene más dudas es de si el club consiguió el objetivo que pensaba al pagar a esa figura: "Es para conseguir algo a cambio que va mucho más allá de esos informes", aseguraba a sabiendas de que no se ha podido demostrar nada al respecto hasta el momento.

El problema con el Real Madrid y su presidente, comenta Castaño, es que "esto estalló en 2023 y dentro de nada habrán pasado tres años", por lo que critica que haya tardado tanto tiempo en tomar esta postura crítica sobre el tema.

Por eso, se pregunta si no podía tener algo que ver que hasta hace tan solo unos meses el Barça fuera de la mano del club merengue en otros aspectos: "Qué casualidad que lo hace justo después de que Laporta se la haya clavado con la Superliga y le haya dejado solo en la lucha contra la UEFA", resalta el presentador radiofónico.

"Es increíble que aquel proyecto anulara la petición de justicia que tenía que haber hecho el presidente del Real Madrid desde el primer día que estalló el caso Negreira", un momento en el que Florentino no elevó ninguna queja más o menos seria como sí que ha hecho ahora.

Sin pruebas fehacientes de que el Barça pagara para conseguir favores arbitrales que, por otra parte, nunca llegaron a ocurrir, la justicia sigue estudiando el caso mientras que sus rivales intentan usarlo para desestabilizar una plantilla que parece haber recuperado la senda del buen juego.