Juanma Castaño no da crédito con la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: "Estoy alucinado"

Julián Álvarez es el nombre propio del verano. El futbolista del Atlético del Madrid es la apuesta firme del FC Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski, pero ayer el Real Madrid sorprendió a todos al anunciar en un comunicado que había realizado una oferta por el atacante argentino, valorada en 150 millones de euros, algo que ya había anunciado Florentino Pérez en 'Horizonte', aunque en ningún momento nombró al jugador colchonero. Es más, se llegó a rumorear que podía ser Vitinha, Olise o Neves.

Como ya es habitual, el Atlético de Madrid contestó por X, antes conocido como Twitter, al Real Madrid para aclarar que "ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián" y "cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona".

La oferta del Real Madrid por el delantero argentino está en boca de todos y desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron el comunicado del club blanco y pusieron el foco sobre si Julián vale realmente esos 150 millones de euros. Uno de los más críticos fue el presentador, que empezó diciendo: "Si han rechazado 150, presumiblemente. ¿Vosotros creéis que es un jugador para ofrecer 170 o 180 millones? ¿Estamos locos?".

El periodista asturiano no dio crédito: "¿Pero quién ha tenido esta idea de fichar a Julián Álvarez por 150 millones de euros para el Real Madrid? Es que lo estamos considerando normal". Asimismo, quiso dejar claro que el futbolista del Atlético de Madrid "no vale 150 millones de euros", aparte "el Real Madrid no lo necesita".

No dudó en reconocer que el comunicado del club blanco "me tiene absolutamente alucinado" y expuso que "no puedo entender que demos por normal todo lo que está pasando". Tampoco comprende que Florentino Pérez haga una oferta por un jugador Champions y "se rechace ipso facto".

Julián Álvarez y Lamine Yamal, en un Atlético de Madrid-FC Barcelona de esta temporada / Valentí Enrich

El presentador de 'El Partidazo de COPE' señaló que el presidente del Real Madrid era totalmente consciente de que el Atlético de Madrid no iba a aceptar la propuesta: "Es una oferta que sabes que no te la van a aceptar y luego te desmienten la oferta".

El periodista asturiano remarcó que "están pasando cosas muy extrañas". "Yo no sé si se está perdiendo un poco el oremus, pero realmente es normal que dos días después de ganar las elecciones se haga esta oferta por Julián Álvarez. Para que luego, el Atlético de Madrid se ría públicamente en Twitter, que luego la niegue", manifestó.

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Además, Castaño expuso que el delantero argentino no encajaría en el sistema del Real Madrid, especialmente porque la posición del delantero centro ya está ocupada por Kylian Mbappé.