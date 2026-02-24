Juanma Castaño no da crédito con la decisión de Mourinho de cara a su regreso al Bernabéu: "No vale"

Nueva polémica protagonizada por José Mourinho. El técnico del Benfica no se presentará en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de este miércoles del play-in de la Champions League frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una decisión que está generando polémica.

No obstante, Mourinho tomó esta decisión antes de que la UEFA suspendiera provisionalmente a Gianluca Prestianni. En vez del portugués, será su asistente João Tralhão, quien comparecerá ante los medios de comunicación.

Desde 'El Partidazo de la COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron la decisión de Mourinho de no dar la cara en rueda de prensa, entre otros temas.

El presentador del programa fue contundente con el entrenador portugués: "En las situaciones de crisis, los que tienen que tomar el mando y la voz son los líderes".

Quiso dejar claro que Mourinho se juega mucho mañana, ya que el equipo portugués necesita lograr una gesta histórica para conseguir un billete a los octavos de final de la Champions League.

Por esta razón, no entiende cómo es que no comparece ante los medios de comunicación: "Cuando más necesita el Benfica un mensaje contundente para sus seguidores y para el mundo".

El presentador de 'El Partidazo de la COPE' expuso que la 'excusa' de haber sido expulsado no le sirve para nada: "Lo que no vale es taparse y no hablar".

No dudó en calificar la actitud de Mourinho como un "escaqueo de cobarde", dejando claro que no comparte la postura que ha decidido adoptar el entrenador del Benfica.