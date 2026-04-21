Juanma Castaño, atónito tras las palabras de Arbeloa sobre el Real Madrid: "¿Nos está diciendo esto?"

La temporada 2025/26 del Real Madrid arrancó con muchas expectativas tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo, con la sensación de que el equipo podía dar un paso adelante importante. Sin embargo, con el paso de los meses, el proyecto se fue complicando y los resultados no acompañaron, dejando al equipo con dudas.

La situación se terminó de torcer del todo con el cambio en el banquillo en enero, cuando Álvaro Arbeloa asumió el cargo en un momento ya delicado. Desde entonces ha habido algunos partidos buenos y fases de mejora, pero el equipo no termina de enganchar una dinámica positiva.

La eliminación en cuartos de Champions frente al Bayern y la distancia de 9 puntos con el FC Barcelona en LaLiga, a falta de siete jornadas, han dejado al club blanco en una situación muy complicada, aunque todavía con opciones matemáticas.

Las declaraciones de Álvaro Arbeloa antes del partido frente al Alavés han reabierto el debate en torno al rendimiento del club blanco. El técnico aseguró que "hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid".

El entrenador se refirió a varios episodios concretos para explicar la sensación de que el equipo no ha tenido continuidad en la competición liguera. Entre ellos mencionó "circunstancias como las que vivimos en Girona", dejando entrever que algunas decisiones arbitrales han podido perjudicar al equipo.

En cuanto a la Champions, Arbeloa comentó que hubo "situaciones que no se deberían de dar en un partido de liga de campeones". Describió la expulsión de Camavinga como un "error grave", aseguró que el jugador "está dolido como todos" y criticó la actuación arbitral al afirmar que "no sabía que tenía tarjeta".

Tras estas palabras, Juanma Castaño reaccionó en 'El Partidazo de COPE' y lanzó una pregunta directa: "¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la liga por los árbitros?".

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El periodista fue especialmente claro en su valoración del mensaje del técnico, mostrando su sorpresa desde el primer momento: "No puedo entender el mensaje de Arbeloa, en este caso".