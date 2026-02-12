Juanma Castaño alza la voz sobre Florentino: "Se ha quedado sin conciertos, sin parking y sin Superliga"

Hay un sector del madridismo que duda de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid cerró de un carpetazo el proyecto de la Superliga, tras cinco años de dudas, estancamiento judicial y una lucha contra un muro imposible de derrumbar: el de la UEFA. La competición que venía a "salvar el fútbol" resultó ser otro fracaso de Florentino, a la que ya se suman unas cuántas negativas en su contra.

El Real Madrid, junto a la UEFA y la EFC, publicaron un comunicado en el que anunciaba un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Un pacto con el que "se pretende espetar el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", decía el texto. Y que también servirá para poner fin a las disputas legales relacionadas con la Superliga.

Pero el fin de la Superliga no es un episodio aislado. La guerra abierta contra la UEFA llevó a Florentino a tomar decisiones controvertidas, como ausentarse de la gala del Balón de Oro o defender públicamente al FC Barcelona por su alianza en la Superliga. Ese acercamiento a Joan Laporta, considerado el gran enemigo histórico, fue uno de los gestos que más enfureció a la afición blanca, sobre todo tras la retirada del club azulgrana del proyecto.

A este desgaste institucional se suman los problemas estructurales del nuevo Santiago Bernabéu. Las quejas vecinales por el ruido de los conciertos, los retrasos en infraestructuras como los parkings y los frentes legales abiertos han generado un goteo constante de noticias negativas, mientras el coste de la obra se dispara y el resultado final no termina de convencer a parte del madridismo. En el plano deportivo, la gestión de la plantilla tampoco ha escapado a la crítica.

La llegada de Kylian Mbappé tras ganar la Champions parecía el inicio de una nueva era galáctica, pero la salida de referentes como Kroos o Modric dejó al equipo sin creatividad. La apuesta por el físico y la juventud ha desequilibrado un centro del campo donde el talento sigue siendo decisivo.

El proyecto de Xabi Alonso tampoco prosperó. Su llegada generó ilusión tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, pero los problemas con el vestuario acabaron por sentenciarle. Florentino optó por respaldar a los jugadores, dejando al técnico sin margen de maniobra y cerrando de forma abrupta una apuesta que parecía de largo recorrido.

Juanma Castaño, en el Partidazo de la Cope, ordenó los fracasos del Presidente del Real Madrid: "Yo hace poco recordaba los errores de Florentino Pérez. Se ha quedado sin conciertos, sin parking y, parece, que sin la Superliga. Y del nuevo modelo de club que propone, ya veremos, porque de momento no sabemos cómo está ese asunto", decía.

Juanma Castaño insistió en que el conflicto de la Superliga fue mucho más que una simple disputa jurídica. "Florentino no estaba solo enfrentado a Ceferin, estaba enfrentado a todos", explicó el periodista, señalando que clubes como el Bayern, el PSG, el Manchester City o el Inter acabaron dando la espalda al proyecto. Para Juanma Castaño, esa soledad institucional terminó pasando factura a un presidente que había convertido la confrontación en una dinámica habitual dentro del fútbol europeo.

En esa misma línea, el director de El Partidazo de COPE subrayó que el acuerdo con la UEFA puede interpretarse como un punto de inflexión. "A lo mejor Florentino y los que le rodean se han dado cuenta de que no podía seguir así", reflexionó, añadiendo que el Real Madrid necesita defender sus causas sin vivir permanentemente enfrentado a todos los estamentos. "Este puede ser el primer paso para que el club esté en un hábitat más normal y saludable", concluyó, apelando a una etapa de mayor estabilidad institucional.