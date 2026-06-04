Juanma Castaño alucina con Florentino y desvela qué jugador podría ser: "No hay ningún acuerdo que garantice su fichaje"

Las elecciones del Real Madrid están dejando grandes momentos, especialmente el que ocurrió ayer por la noche en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, cuando Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció el fichaje de Erling Haaland. Unos minutos antes, Florentino Pérez decidió arrebatarle todo el protagonismo al anunciar el regreso de José Mourinho si gana las elecciones, que se celebrarán este domingo 7 de junio.

Esta noche, el hasta ahora presidente del Real Madrid acudió a 'Horizonte', programa presentado por Iker Jiménez, para desvelar cómo es su proyecto para los próximos años, tanto a nivel social como económico y deportivo. Además, Mediaset anunció: "Florentino Pérez revelará su gran fichaje para el Real Madrid en Horizonte con Iker Jiménez". Aunque, no fue del todo verdad.

El mandatario blanco anunció el fichaje de Dumfries, pero también que el martes realizará "una importante oferta a un importante club de la Champions por un jugador que sería el mayor traspaso en la historia del Madrid", lo que serían "más de 150 millones de euros por lo menos". Además, desveló que no es Erling Haaland ni Olise y que se trata de un futbolista que no juega en la Premier League.

La entrevista de Florentino Pérez está dando mucho de qué hablar y desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron quién podría ser el jugador bomba al que se refiere. Juanma Castaño lo tiene claro: "Todo apunta a que podría ser Vitinha, jugador del Paris Saint-Germain".

Vitinha, MVP de la final de la Champions / @ChampionsLeague

"Lo que está vendiendo Florentino de cara a las elecciones es que va a hacer una oferta el martes. No hay ningún acuerdo que garantice su fichaje ni mucho menos", señaló en 'El Partidazo de COPE'.

Sobre las declaraciones de Florentino por el supuesto acuerdo que tiene Riquelme con Haaland, el periodista asturiano fue claro: "La verdad es que Riquelme tiene una cosa es que el delantero del Manchester City no lo ha desmentido".

Riquelme, con la camiseta de Haaland / VIDEOTAPE

"El jugador no ha dicho ni pío y no ha desmentido nada, aunque lo ha hecho el equipo, pero no a través de un comunicado oficial. No ha sido un desmentido rotundo y, además, con el silencio del jugador", señaló.

Noticias relacionadas

Por esta razón, el presentador de 'El Partidazo de COPE' le recordó cómo llego a ser el presidente del Real Madrid: "Florentino se olvida de cómo llegó a la presidencia, cuando prometió el fichaje de Figo y tanto el Barça como el representante y el propio futbolista desmintieron en varias entrevistas que la operación fuera a hacerse. Sin embargo, finalmente se llevó a cabo. No fue un farol, pero a Florentino le sorprende esta manera de actuar que él mismo empleó para llegar a ser presidente del Real Madrid".