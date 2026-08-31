REAL MADRID
Juanma Castaño se posiciona: "Soy mouriñista. Es un osito de peluche"
El periodista elogia la versión más calmada y pacífica de José Mourinho en este inicio de temporada
El arranque de curso ha mostrado un José Mourinho muy distinto al que acostumbraba el fútbol europeo: calmado, suave, casi entrañable.
Durante la emisión de 'Tiempo de Juego', Juanma Castaño analizó esta sorprendente metamorfosis del técnico portugués, al que en la tertulia llegaron a definir como "un osito de peluche", "un ser entrañable" e incluso "un ser de luz".
Un respaldo firme al técnico portugués
Ante las dudas de sus compañeros sobre si hablaba en tono irónico, Castaño quiso dejar clara su postura con total seriedad. "Yo en este momento soy mouriñista. Me declaro mouriñista porque este Mourinho me representa", afirmó el periodista, reivindicando la actitud serena que el entrenador ha mostrado en sus últimas apariciones públicas.
El presentador defendió que "todo lo que ha dicho Mourinho o ha hecho Mourinho me parece supercorrecto", y añadió con naturalidad: "Lo siento, es que este Mourinho me cae bien". Una declaración que, según él mismo admitió, puede incomodar a los seguidores más fieles del técnico, acostumbrados a una versión mucho más combativa.
La incógnita sobre cuánto durará esta calma
Pese a su simpatía por esta nueva faceta del entrenador, Castaño dejó en el aire la gran duda que sobrevuela el entorno del portugués: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esta versión pacífica? El comunicador advirtió que el verdadero examen llegará "cuando vengan malos momentos", insinuando que el carácter histórico del técnico podría reaparecer en situaciones de tensión.
Juanma Castaño se posiciona, al menos por ahora, en el bando de quienes celebran la versión más calmada y luminosa de José Mourinho. Una declaración que abre un nuevo capítulo en la relación mediática con el técnico portugués, marcada por la incógnita de si este clima de paz será pasajero o el inicio de una etapa definitiva.
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