Juanma Castaño no da crédito con la agresión de Rüdiger: "Es una de las entradas más salvajes que hemos visto este año. Es una agresión de varios partidos"

Suman y siguen las acciones polémicas a favor del Real Madrid esta temporada. En esta ocasión, una entrada sin sancionar de Antonio Rüdiger sobre Diego Rico fue motivo de indignación por parte de muchos, entre ellos de Juanma Castaño que no se cortó al opinar sobre la acción del central alemán.

Todo sucedió en la primera mitad del encuentro de los blancos contra el Getafe en el Santiago Bernabéu. Diego Rico, jugador azulón, se encontraba conduciendo el balón por banda cuando fue derribado por Arda Güler en carrera. Rico cayó al suelo, aunque en medio de la acción llegó el defensa madridista, Antonio Rüdiger, que protagonizó una de las entradas más duras que se recuerdan esta temporada.

El alemán propinó un doloroso rodillazo al jugador del Getafe en mitad de la caída, y cuando intentó levantarse para pelear por el balón, su rodilla volvió a impactar con la cabeza de Diego Rico. Los gritos de dolor del defensa del Getafe fueron evidentes, aunque no fueron suficientes para que Muñiz Ruiz ni su equipo arbitral desde la sala VAR apreciaran la agresión y la sancionaran como debería.

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE', fue una de las voces más conocidas que se posicionó a favor de un castigo mayor para el defensa del Madrid: "Para mí es una agresión de varios partidos. No entiendo qué es lo que le falta por ver a Pedro Martín en el primer rodillazo para no ver que la intención de Rüdiger es darle un rodillazo en la cara al jugador del Getafe", explicó.

A pesar de que la acción se saldó sin ni siquiera tarjeta amarilla, el Real Madrid cayó con estrépito en casa contra el Getafe y se quedó a cuatro puntos del FC Barcelona en la clasificación de LaLiga. Pésima imagen del equipo de Arbeloa, un equipo poco reconocido sobre el césped que perdió los papeles en muchos tramos del partido.