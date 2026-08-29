Juanjo, padre de Carlos Espí: "Lo que ha conseguido y ha llegado ha sido siempre a base de pico y pala"

La llegada de Carlos Espí al Real Madrid ha sacudido por completo la rutina de su familia. Su padre, Juanjo Espí, explicó en 'Deportes COPE Valencia' que el traspaso fue "algo muy inesperado", especialmente porque se preparaban para una posible mudanza al extranjero. Lo que debía ser un paso intermedio en su carrera se convirtió, de repente, en un salto directo a la élite.

El proceso se vivió con un hermetismo absoluto. "Horrible, ha sido horrible. El el no poder hablar… ni mi madre, ni mi hermano, nadie", confesó Juanjo sobre el silencio que tuvieron que guardar para que la operación llegara a buen puerto.

Un salto "extraordinario" hacia la cima

El padre del delantero definió el fichaje como un "salto gigantesco" que la familia aún asimila. La escena que vivió en el Bernabéu resume la surrealidad del momento: "Estaba cenando con Emilio Butragueño y tan tranquilamente allí, esperando a que todo se resolviera para poder firmar".

La acogida en el club también fue especial. Mourinho, nuevo entrenador del jugador, protagonizó una bienvenida cercana: "Agarra del brazo a Carlos, le dice 'vente conmigo' y se lo lleva a la revisión médica y a enseñarle toda la ciudad deportiva", relató Juanjo.

El esfuerzo como única explicación del éxito

Para Juanjo Espí, el ascenso de su hijo no es fruto de la casualidad. "Lo que ha conseguido y ha llegado ha sido siempre a base de pico y pala", afirmó, insistiendo en que la clave ha sido "trabajar, trabajar, trabajar". Una filosofía que ha acompañado a Carlos desde niño, cuando combinaba estudios, música y fútbol en jornadas interminables.

A sus 21 años, Carlos Espí ha pasado de ser una promesa del Levante UD a convertirse en uno de los fichajes más inesperados del Real Madrid. Su rendimiento en el tramo final de temporada, clave para la salvación del Levante, lo situó en el radar de Luis de la Fuente, que lo incluyó en la prelista del Mundial 2026.

El delantero del Levante Carlos Espí celebra el gol marcado ante el Real Betis durante el partido de la última jornada que Real Betis y Levante disputan en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Betis) (Levante) / Jose Manuel Vidal / EFE

El club blanco ya lo había seguido cuando era un niño, pero entonces frenó el traspaso. Ahora, el contexto ha cambiado: cinco temporadas de contrato y el reto de hacerse un hueco en una plantilla repleta de estrellas como Mbappé, Bellingham o Vinicius.

Una vida marcada por la familia, el sacrificio y la música

Nacido en Tavernes de la Valldigna, Valencia, Espí creció en un entorno familiar estable que siempre priorizó su bienestar. Su padre recuerda los sacrificios: 160 kilómetros diarios, entrenamientos matinales, Bachillerato, Selectividad y el último curso de Oboe. "Olvídate de la música", le aconsejó Juanjo. Pero Carlos respondió: "No, lo acabo como sea". Y cumplió.

Carlos Espí celebra su gol ante el Espanyol / Dani Barbeito / SPO

Quienes lo conocen destacan su carácter tranquilo y su capacidad para aprender, como su representante Pep Serer o su exentrenador Javi Tur.

Instalado ya en la capital, Espí afronta el mayor desafío de su carrera. El joven delantero sabe que el camino será exigente, pero está decidido a aprovechar una oportunidad que, según su padre, llegó sin avisar y cambió la vida de toda la familia.