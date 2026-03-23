Juanfe Sanz desvela en exclusiva: "Arbeloa entró al vestuario de los árbitros tras el derbi"

El Real Madrid se impuso por 3-2 al Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El encuentro estuvo marcado por la polémica en varias decisiones arbitrales, aunque la jugada más comentada llegó en el minuto 77, cuando Fede Valverde fue expulsado con roja directa tras una entrada sobre Álex Baena.

El colegiado consideró la acción como una patada con fuerza excesiva, lo que dejó al Real Madrid con un jugador menos en el tramo decisivo del encuentro. La decisión condicionó el desarrollo de los últimos minutos, aunque el conjunto blanco terminó el partido con victoria.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa y dejó clara su discrepancia con la expulsión, aunque valoró positivamente la actitud del árbitro al explicarle la jugada en directo: "Tengo diferente visión a la de José Luis, que le agradezco que haya venido a la banda a explicarme por qué ha expulsado a Valverde".

Fede Valverde en el momento de la expulsión / Juanjo Martín

El técnico insistió en que su interpretación de la acción era distinta a la del colegiado José Luis Munuera Montero: "Yo lo veo diferente a él y agradecido de que al final hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos, que era lo que queríamos".

En cuanto a la explicación recibida, el entrenador detalló el argumento arbitral: "Me ha dicho que era fuerza excesiva, yo no lo considero como tal. Es una entrada como hay muchas y, sobre todo, muy abajo sin posibilidad alguna de hacer daño ni lesionar al rival. Esa es mi visión, claramente diferente a la suya".

A pesar de no estar de acuerdo con la expulsión, Arbeloa quiso destacar el gesto del colegiado al acercarse a dar explicaciones: “Por lo menos, ha venido a explicármelo, que se lo agradezco. Muchas veces la actitud de los árbitros agradeceríamos que fuese esta, aunque no vaya a cambiar nada y no esté de acuerdo con la expulsión”.

En 'El Chiringuito', Juanfe Sanz aportó información sobre lo ocurrido después del partido, señalando un gesto del técnico blanco con el equipo arbitral una vez finalizado el encuentro.

"Me cuentan que Álvaro Arbeloa, después del partido, ha entrado al vestuario de los árbitros de manera muy educada para agradecer al árbitro la explicación que le ha dado a pie de campo después de que se produjese esta acción", explicó en exclusiva.

Según añadió, en ese encuentro el árbitro volvió a explicarle su punto de vista y el motivo de la expulsión, mientras que el entrenador respondió que entendía su explicación, aunque mantenía una opinión distinta. Todo ello en un ambiente cordial y respetuoso.