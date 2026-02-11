Juanfe Sanz desvela una bronca entre dos 'pesos pesados' del Real Madrid: "Aunque tú marques goles, no estás jugando mejor"

La temporada 2025/26 del Real Madrid está siendo complicada, con un vestuario tenso y resultados irregulares. Xabi Alonso no consiguió conectar con todos los jugadores y su salida dejó al equipo en un momento de incertidumbre. Hace un mes que Álvaro Arbeloa tomó las riendas del equipo, y parece que poco a poco van encontrando cierta estabilidad.

Aunque todavía se percibe desmotivación entre algunos futbolistas y momentos de tensión en el vestuario, el martes, la plantilla sorprendió a todos tras reunirse en una cena de conjura en el restaurante '61' de Madrid, del que son socios Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.

Aunque los jugadores cenaron juntos, Juanfe Sanz desveló en 'El Chiringuito', que aún persisten tensiones internas. El colaborador aseguró que el 17 de enero, en el descanso del partido Real Madrid-Levante, hubo un enfrentamiento entre "dos pesos pesados, muy pesados, de los más pesados".

"Hay un jugador que entra en el vestuario alentando a sus compañeros para que metan la pierna, para que metan intensidad, que tengan personalidad y no les queme el balón... Todo esto en un tono de bronca para intentar activar a los jugadores que en ese momento no estaban dando la cara", detalló.

El periodista añadió que ese momento provocó un enfrentamiento: "Hay un jugador que le planta cara. Un peso pesado se dirige al equipo y a un compañero suyo, que de hecho, no estaba pasando un buen momento en el primer tiempo, le dice algo así como 'aunque tú metas los goles, no juegas mejor que el resto del equipo. Aunque tú vayas a meter el gol, no estás jugando mejor que el resto del equipo'".

Sanz aseguró que, aunque hubo palabras altisonantes entre ellos, "no hubo faltas de respeto, no hubo insultos, no hubo un enfrentamiento en el que estén cara a cara muy cerca", y que otros compañeros intentaron calmar la situación.