La rajada de Juan Funes, entrenador del Málaga: "Si les soplas es falta y cuando es para el lado contrario si no hay sangre no pasa nada"

El entrenador del Málaga, Juan Funes, dijo tras la derrota ante el Real Madrid (4-0) que la temporada “va a ser una carrera de fondo” y reconoció que le gustó “mucho” la segunda parte de su equipo en el Bernabéu, pero que le “castigaron con dureza”.

“Esto va a ser una carrera de fondo y lo importante es no pararse, quiero que nos mantengamos emocionalmente estables”, señaló en rueda de prensa Funes, que apuntó que sus jugadores necesitan “esos pequeños ajustes a los que irá llevando la competición”.

“Ellos apretaron y nos superaron en ese tramo de la primera parte. Son capaces de marcar la diferencia y nos castigaron con dureza”, resumió sobre el 4-0 del Real Madrid, aunque destacó la respuesta de su equipo en el segundo tiempo.

Eso sí, el entrenador del Málaga se quejó del diferente criterio que siguió el colegiado para indicar las faltas: "No me voy a focalizar en el árbitro porque han jugado mucho mejor. Pero sí que te da la sensación de que si les soplas es falta y cuando es para el lado contrario si no hay sangre no pasa nada. Ya pasó lo mismo ante el Atlético de Madrid"

“Tuvimos que ser capaces de remangarnos y vimos una segunda mitad bien distinta. Contra el Dépor merecimos más y hoy no tuvimos ninguna oportunidad, aunque me ha gustado mucho la segunda parte, ajustando la presión y llegando un poco más alto”, dijo.

“Hay que ponerse en la piel de muchos de nosotros. Han pasado las cosas muy deprisa. En este contexto, o te mantienes firme o te supera”, reflexionó, aunque con balón “echó en falta un poco más de atrevimiento”.

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“Tenemos que ser capaces de cerrar esta puerta y centrarnos en lo que nos viene. El Levante hizo cinco goles el otro día. Hay que prepararlo con muchísima ilusión”, destacó sobre el próximo rival de su equipo en LaLiga EA Sports.