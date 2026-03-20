El joyero de Vinicius se abre en canal: "Eso es algo entre él y el Real Madrid"

La vida privada de los futbolistas del Real Madrid siempre está en boca de todos. El último escándalo fue cuando se pilló a Kylian Mbappé, mientras se recuperaba de sus molestias en París, manteniendo una relación con una de las actrices españolas del momento: Ester Expósito, quien también mantuvo en su día un romance con Vinicius.

El extremo brasileño siempre genera interés, y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, contactaron con su joyero para desvelar cómo es trabajar para él, entre otros temas destacables. Se trata de Leo Khusro, uno de los joyeros más destacables de la industria.

En primer lugar, el joyero quiso dejar claro que "hago joyas para mucha gente en el mundo, pero también para algunos jugadores del Real Madrid", aunque es reconocido mundialmente por realizarle joyas exclusivas a jugadores norteamericanos.

No obstante, Vinicius es uno de sus clientes estrellas: "Tenemos una buena amistad, una buena conexión...". No dudó en desvelar que el '7' del Real Madrid "le gusta la mejor calidad en todo, así que ha decidido trabajar conmigo. Estoy bendecido".

Con el transcurso de los años, Khusro ha fortalecido su relación de amistad con el extremo brasileño y sabe todo sobre él. Respecto a cuál es la pieza más especial de Vinicius, el joyero se abrió en canal: "Creo que el collar con el número 7 porque él es el 7 en el Real Madrid".

El collar de Vinicius / SPORT

Por otro lado, afirmó que todas las joyas del brasileño han pasado por sus manos, destacando en particular varias piezas de gran valor que diseñó específicamente para la Champions. "Hice dos anillos de la Champions en el pasado, por las victorias que lograron".

"Espero que ganen una más y hacer otro", señaló. Sobre el precio de las joyas, Khusro fue claro con 'El Chiringuito': "No desveló los precios que se gastan mis clientes. Son personales para él".

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El periodista de 'El Chiringuito' no desaprovechó la oportunidad para cuestionarle si seguirá Vinicius en el Real Madrid, a lo que contestó: "Sí, pero es algo entre él y el Real Madrid. Espero que lo solucionen muy pronto y renueve"-